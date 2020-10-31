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Xiaomi ведёт крайне противоречивую политику в отношение своих смартфонов. С одной стороны – китайская компания стремится идти навстречу пользователям, зачастую обновляя до новых прошивок устройства трёхлетней давности. С другой – даже такие актуальные смартфоны, как Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro и многие другие не получат новую ОС Android 11. Причины столь странного решения неясны, ведь первая модель с успехом продаётся даже сейчас, а о том, что для телефона будет сделано исключение, говорить не приходится.

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Между тем сегодня у нас только хорошие новости, ведь владельцы целого ряда смартфонов смогут не только узнать будет ли их устройство обновлено до Android 11, но и получить подробную информацию о сроках и некоторый другие факты. Первое, что стоит сделать – посмотреть на изображение ниже, где представлены все актуальные телефоны, которые могут рассчитывать на обновление до Android 11. Там же содержится информация о том, на какой стадии находится процесс обновления. Об этом поговорим подробнее чуть ниже.

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Нас с вами интересует глобальная и стабильная версии. Если ваш смартфон уже имеет стабилку, то это значит, что в ближайшие пару месяцев можно рассчитывать на официальную российскую версию (китайская поступит уже в ноябре). Если доступна только бета-версия, то дело затянется до Нового года. Именно тогда по ёлочку вам прилетит по воздуху Android 11. Если Xiaomi не выпустила даже бету, то раньше первого квартала 2021 года получить обновление вам не удастся. Инсайдеры указывают, что перед нами полуофициальный перечень, который дополняться больше не будет. Это значит, что владельцам устаревших смартфонов стоит надеяться только на MIUI 13, но о ней пока ничего не известно.