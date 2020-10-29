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Несмотря на то, что с начала продаж видеокарт NVIDIA нового поколения прошло больше месяца, встретить их на полках сложно. В некоторых магазинах они есть, но цены значительно превышают рекомендованные. Если как следует разобраться, то GeForce RTX 3090 поставила новые рекорд, ведь купить её можно не менее чем за 170 000 рублей. Подобная ситуация привела к тому, что снижения цен на видеокарты серии RTX 2000 не случилось.

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Сегодня стартуют продажи GeForce RTX 3070. Одним из первых о большом количестве полученных моделей заявил крупный магазин Newegg. В наличии будет 16 различных моделей, каждая из которых доступна. Продажи NVIDIA GeForce RTX 3070 стартуют в 9 утра по восточному времени, или в 16 часов по Москве. Названия моделей подставлены ниже, найти ссылки на каждую из них на торговой площадке можно в оригинальном материале.

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Что любопытно, продажи ещё не стартовали, а Newegg прогнозирует, что они завершатся за несколько минут. Точного количества поступивших видеокарт магазин не называет. Подобные заявления не вселяют уверенности, ведь перед нами одна из самых крупных торговых площадок в мире. Ясно, что во многих регионах ситуация будет куда хуже, чем в США, поэтому мы снова рекомендуем вам запастись терпением. Будем надеяться, что приход на рынок видеокарт Big Navi заставит NVIDIA наладить поставки как можно скорее.

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Напомним, что в России цена референсной модели GeForce RTX 3070 составит 45 490 рублей. О доступности видеокарт на отечественном рынке будет известно позднее.