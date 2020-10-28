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Уже сейчас известен финальный список смартфонов Xiaomi, которые получат или получили прошивку MIUI 12 на базе мобильной ОС Android 10. Это 32 актуальных аппарата, часть из которых имеет только китайские обновления. Подробнее на эту тему можно почитать тут. Суть в том, что о выходе MIUI 13 ничего не известно. Есть два варианта: либо разработка идёт в строжайшей тайне, либо она только стартовала и показать ровным счётом нечего.

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В настоящее время Xiaomi находится на раннем этапе тестирования новой ОС Android 11 для актуальных аппаратов. Некоторые уже получили китайскую версию. Такие телефоны как Mi 10 Pro, Mi 10 и ряд других устройств могут похвастать глобалкой. Российской модификации пока нет, но мы уже имеем финальный список смартфонов, которые получат Android 11. Посмотреть его можно по ссылке, там есть указания не только моделей, но и то, имеют ли они открытую бета-версию.

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Что до нашей темы, то уже ясно, что Xiaomi решила оставить за бортом целый ряд смартфонов. Это и Redmi Note 8 Pro, которая продалась более 10 миллионами копий по всему миру, и обычные версии Redmi Note 8 и 8T, пользующиеся огромной популярность на российском рынке. Не менее больно это ударит по владельцам Redmi Note 7, которых по всему миру также насчитывается миллионы. Точно такая же ситуация и с телефонами серии Redmi 7 и 8. Называть их все нет смысла, ведь до новой ОС Android 11 обновятся только флагманы 2019 года и телефоны 2020 года за редкими исключениями.