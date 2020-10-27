Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12 на Android 10 на 32 актуальных смартфона – список и подробности
Октябрь подходит к концу. Согласно инсайдерской информации, в этом месяце Xiaomi должна была окончить рассылку прошивки MIUI 12 на все актуальные смартфоны. Изначально утверждалось, что это будут не только китайские и индийские версии, но и российская, европейская и другие региональные модификации. Сейчас ясно, что китайская компания снова не уложилась в планы. Тем не менее говорить, что всё плохо, нельзя. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с полным списком смартфонов Xiaomi, которые на данный момент получили Android 10 на MIUI 12.
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Прежде всего важно отметить, что MIUI 12 вышла больше чем на 50 актуальных аппаратов, однако многие из них получили её на устаревшей версии Android 9. Произошло это в силу того, что смартфоны вышли достаточно давно и уже не поддерживаются производителем. Если у вас относительно поддержки есть вопросы, мы советуем вам обратиться к нашему материалу. Там есть исчерпывающая таблица, которая позволяет узнать сроки выхода прошивки для вашего телефона.
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Итак, ОС Android 10 вышла на бюджетные Redmi 8A, Redmi 8, Redmi 7 и Redmi 7А. Также она доступна для аппаратов Redmi Note начиная с седьмой серий. К этому списку вскоре присоединятся устройства девятой серии, но массовая прошивка для некоторых из них ещё не стартовала. Кроме того, в перечне флагманы 2018 года: Mi MIX 2S, Mi MIX 3, Mi 8 Pro и Mi 8. Отметим, что большая часть из них имеет только глобальную версию, но уже к Новому году все они точно получат российскую прошивку.
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