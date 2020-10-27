Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Октябрь подходит к концу. Согласно инсайдерской информации, в этом месяце Xiaomi должна была окончить рассылку прошивки MIUI 12 на все актуальные смартфоны. Изначально утверждалось, что это будут не только китайские и индийские версии, но и российская, европейская и другие региональные модификации. Сейчас ясно, что китайская компания снова не уложилась в планы. Тем не менее говорить, что всё плохо, нельзя. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с полным списком смартфонов Xiaomi, которые на данный момент получили Android 10 на MIUI 12.

реклама

Прежде всего важно отметить, что MIUI 12 вышла больше чем на 50 актуальных аппаратов, однако многие из них получили её на устаревшей версии Android 9. Произошло это в силу того, что смартфоны вышли достаточно давно и уже не поддерживаются производителем. Если у вас относительно поддержки есть вопросы, мы советуем вам обратиться к нашему материалу. Там есть исчерпывающая таблица, которая позволяет узнать сроки выхода прошивки для вашего телефона.

анонсы и реклама Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

реклама

реклама

Итак, ОС Android 10 вышла на бюджетные Redmi 8A, Redmi 8, Redmi 7 и Redmi 7А. Также она доступна для аппаратов Redmi Note начиная с седьмой серий. К этому списку вскоре присоединятся устройства девятой серии, но массовая прошивка для некоторых из них ещё не стартовала. Кроме того, в перечне флагманы 2018 года: Mi MIX 2S, Mi MIX 3, Mi 8 Pro и Mi 8. Отметим, что большая часть из них имеет только глобальную версию, но уже к Новому году все они точно получат российскую прошивку.