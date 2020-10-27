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Xiaomi рассказала, какие смартфоны получат прошивку MIUI 13 и MIUI 14 на Android 11 и Android 12

Официальные данные Xiaomi, согласно которым происходят обновления актуальных смартфонов
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Одной из главных фишек смартфонов Apple считается длительный период поддержки. Руководство компании и маркетологи всех мастей неоднократно делали упор на эту деталь, доказывая превосходство над конкурентами из лагеря Android. Со временем эта проблема стала настолько сильно довлеть над Google, что было принято решение в приказном порядке принудить крупных разработчиков поддерживать свои аппараты как можно дольше. В итоге 3 года официальных обновлений ОС даёт OnePlus. 2-3 Samsung и меньше другие компании.

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По результатам третьего квартала 2020 года Xiaomi удалось выйти в РФ на второе место по продажам. Это значит, что многих наших читателей волнует исключительно политика, которой придерживается в этом отношение китайский производитель. Известно, что Xiaomi не даёт официальных комментариев на эту тему, но сегодня произошло нечто неожиданное: на одном из каналов Xiaomi в Telegram появился официальный документ, который позволяет сделать выводы о том, какой смартфон может рассчитывать на выход актуальных обновлений прошивки MIUI и ОС Android. Давайте ознакомимся с ним детально.

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Если вы не совсем поняли логику китайского производителя, давайте разберём её на примерах. Смартфон Mi 9T Pro вышел в 2019 году. Изначально он шёл на базе прошивки MIUI 10 и операционной системы Android 9. Если судить по тому, что аппаратам серии «Mi» полагается не более 2 официальных Android и четырёх MIUI, то финальной для него будет Android 11 и MIUI 14. Это значит, что он ещё год останется актуальным, позволяя своим владельцам получать самые новые функции.

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А теперь взглянем на популярную серию Redmi Note. Возьмём смартфон Redmi Note 8 Pro. Он также вышел в 2019 году, имея на борту Android 9 с MIUI 11. Так вот, согласно официальной политике Xiaomi, он получит (уже получил) Android 10 на MIUI 12, а после сможет рассчитывать на MIUI 13 и MIUI 14. Как видите, логика простая. Теперь вы с лёгкостью сможете узнать, на что вам следует рассчитывать. Больше никаких сюрпризов от инсайдеров. 

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