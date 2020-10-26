GeForce RTX 3060/3060 Ti получат высокий ценник, медленную память и внушительную производительность
Big Navi уже рядом. Согласно последним утечкам, флагман Radeon RX 6900 XT на базе графического чипа Navi 21 набирает в тесте Fire Strike Ultra на 900 балов больше GeForce RTX 3080. Что будет делать NVIDIA с подобными монстрами, неясно, но, кажется, у зелёных есть несколько решений, которые смогут выступить против красных в ценовом сегменте 400-450 долларов.
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На самом деле сегодня у нас не очень оптимистичные сведения, хотя это только предварительная информация, даже если выглядит она вполне достоверно. Итак, в сети появились данные о видеокартах GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Младшая модель получит 6 Гб видеопамяти, а старшая 8 Гб GRRD6. Как видите, быстрая память с приставкой «Х» осталась прерогативой RTX 3080/3090. Но и это не всё.
RTX 3060 получит 3840 ядер CUDA, а RTX 3060 Ti немалые 4864 ядер. Эксперты предполагают, что это позволит младшей модели сравниться по производительности с RTX 2070 Super, а RTX 3060 Ti окажется равна RTX 2080. А вот цены у видеокарт будут немаленькие. Ожидается 400 за младшую и 450 за старшую модель.
В итоге кажущаяся выгодной GeForce RTX 3060 будет продаваться по той же цене, что и RTX 2070 Super, а RTX 3060 Ti слегка дешевле RTX 2080. Ясно, что через месяца три цены придут в норму, но уже ясно, что дешёвых видеокарт от NVIDIA не будет ещё долго. Предварительные данные указывают, что обе видеокарты поступят в продажу в конце ноября, или в начале декабря. О том, сможет ли производитель поставить их в достаточном количестве, ничего не известно.
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