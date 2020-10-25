Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Буквально вчера мы писали, что Intel уже имеет на руках полностью готовый графический процессор Xe DG2, который предназначается энтузиастам и получит высокую производительность. Эксперты предполагают, что это позволит компании присоединиться к AMD и NVIDIA, потеснив их на рынке видеокарт. Одновременно с этим стало известно, что ОЕМ производители уже получили в своё распоряжение первую карту под названием Iris Xe Max (DG1).

реклама

Сегодня в сети появились первые тесты новой видеокарты в бенчмарке Geekbench 5. Новинка получила 3 Гб графической памяти GDDR6 с 768 шейдерными ядрами. При этом GPU работал на тактовой частоте 1.5 ГГц. Как оказалось, DG1 обходит устаревшую версию GeForce MX330 всего на 6.5%, уступая GeForce MX350 16.5%. Что любопытно, у конкурента всего 2 Гб видеопамяти, против трёх у DG1. Кстати, если сравнивать новинку с такой устаревшей видеокартой как Radeon RX 550X, то DG1 обходит самый медленный графический чип AMD на 6%.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Что же, судя по всему первый блин вышел комом. DG1 изначально рассчитан на конкуренцию с ультрабюджетными видеокартами, но никто не предполагал, что он будет им уступать по производительности. В конце концов всё решит цена. Если Intel будет предлагать к своим процессорам видеокарту по крайне выгодной цене, то может быть ситуацию и удастся переломить. Но пока об этом ничего не известно.