Первые тесты новой видеокарты Intel Xe DG1 не впечатляют – медленнее GeForce MX350 на 16.5%
Первая видеокарта Intel Xe DG1 оказалась жутко медленной, слегка опережая Radeon RX 550X
Буквально вчера мы писали, что Intel уже имеет на руках полностью готовый графический процессор Xe DG2, который предназначается энтузиастам и получит высокую производительность. Эксперты предполагают, что это позволит компании присоединиться к AMD и NVIDIA, потеснив их на рынке видеокарт. Одновременно с этим стало известно, что ОЕМ производители уже получили в своё распоряжение первую карту под названием Iris Xe Max (DG1).
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Сегодня в сети появились первые тесты новой видеокарты в бенчмарке Geekbench 5. Новинка получила 3 Гб графической памяти GDDR6 с 768 шейдерными ядрами. При этом GPU работал на тактовой частоте 1.5 ГГц. Как оказалось, DG1 обходит устаревшую версию GeForce MX330 всего на 6.5%, уступая GeForce MX350 16.5%. Что любопытно, у конкурента всего 2 Гб видеопамяти, против трёх у DG1. Кстати, если сравнивать новинку с такой устаревшей видеокартой как Radeon RX 550X, то DG1 обходит самый медленный графический чип AMD на 6%.
Что же, судя по всему первый блин вышел комом. DG1 изначально рассчитан на конкуренцию с ультрабюджетными видеокартами, но никто не предполагал, что он будет им уступать по производительности. В конце концов всё решит цена. Если Intel будет предлагать к своим процессорам видеокарту по крайне выгодной цене, то может быть ситуацию и удастся переломить. Но пока об этом ничего не известно.
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