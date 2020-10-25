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Первые тесты новой видеокарты Intel Xe DG1 не впечатляют – медленнее GeForce MX350 на 16.5%
Первая видеокарта Intel Xe DG1 оказалась жутко медленной, слегка опережая Radeon RX 550X

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Буквально вчера мы писали, что Intel уже имеет на руках полностью готовый графический процессор Xe DG2, который предназначается энтузиастам и получит высокую производительность. Эксперты предполагают, что это позволит компании присоединиться к AMD и NVIDIA, потеснив их на рынке видеокарт. Одновременно с этим стало известно, что ОЕМ производители уже получили в своё распоряжение первую карту под названием Iris Xe Max (DG1).

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Сегодня в сети появились первые тесты новой видеокарты в бенчмарке Geekbench 5. Новинка получила 3 Гб графической памяти GDDR6 с 768 шейдерными ядрами. При этом GPU работал на тактовой частоте 1.5 ГГц. Как оказалось, DG1 обходит устаревшую версию GeForce MX330 всего на 6.5%, уступая GeForce MX350 16.5%. Что любопытно, у конкурента всего 2 Гб видеопамяти, против трёх у DG1. Кстати, если сравнивать новинку с такой устаревшей видеокартой как Radeon RX 550X, то DG1 обходит самый медленный графический чип AMD на 6%.

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Что же, судя по всему первый блин вышел комом. DG1 изначально рассчитан на конкуренцию с ультрабюджетными видеокартами, но никто не предполагал, что он будет им уступать по производительности. В конце концов всё решит цена. Если Intel будет предлагать к своим процессорам видеокарту по крайне выгодной цене, то может быть ситуацию и удастся переломить. Но пока об этом ничего не известно. 

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AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
Андрей Филинский
14:12
Это не первый блин, это очередной блин комом. Рукожоппы.
Первые тесты новой видеокарты Intel Xe DG1 не впечатляют – медленнее GeForce MX350 на 16.5%
hendehog
14:11
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
Goginator
14:09
так и занимались бы прокладкой труб , починкой канализации , ремонтом шлагбаумов , каждый должен заниматься тем что у нее получается . в it зачем полезли ?
Первые тесты новой видеокарты Intel Xe DG1 не впечатляют – медленнее GeForce MX350 на 16.5%
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