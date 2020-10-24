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Информация о том, что Intel выпустит дискретную видеокарту, появилась относительно давно. Точных сроков никто никогда не называл, но ранние утечки подтверждали, что ждать её стоит в конце 2020 года. Как позднее оказалось, компания не будет спешить. Вначале мы увидим бюджетную DG1, которая получит невысокую цену и сможет стать заменой так называемым «затычкам». Вообще ранее ходили слухи, что у синих есть какая-то технология, посредством которой можно будет объединить мощь CPU и GPU, а именно обычного процессора и недорогой видеокарты, что позволит увеличить общую производительность.

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Несколько дней назад Intel рассказывала о своих успехах за третий квартал, отчитываясь перед инвесторами. В какой-то момент президент компании заявил, что у них на руках есть готовых графический процессор, который прямо сейчас проходит стадию внутренних испытаний. Кроме того, что всё идёт по графику и работает так, как ожидалось. Больше нам ничего не поведали, а вот что это будет за продукт, ясно уже сейчас. По крайне мере, ясно, если отталкиваться от уже известных фактов.

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По словам руководителя Intel, Xe DG2 будет основан на высокопроизводительной архитектуре Xe HPG и предназначается для энтузиастов. Он будет выпускаться достаточным тиражом, и явно не станет эксклюзивом, поскольку о нём говорят исключительно как о пользовательском решении. Ясно, что синие хотят ворваться на растущий рынок, который позволяет зарабатывать деньги на облачных вычислениях и геймерах. Какой окажется DG2, никто не знает, но из недавних утечек известно, что она будет поддерживать трассировку лучей.