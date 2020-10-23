Видеокарты AMD Big Navi не оправдают надежд геймеров и окажутся медленнее RTX 3080 – Tomshardware
Radeon RX 6900 XT может оказаться сказкой, а флагманы NVIDIA снова окажутся гораздо быстрее
В последние несколько дней мы видели масштабные утечки о производительности новых видеокарт Radeon, известных как Big Navi. Что любопытно, в объектив попала даже не самая быстрая модель Radeon RX 6800 XT, которая смогла почти на равных бороться с более дорогой GeForce RTX 3080. Что важно, карта от AMD будет значительно дешевле, что позволит ей навязать ценовую войну NVIDIA. Сегодня появилась любопытная статья на сайте Tomshardware, в которой её авторы откровенно поставили под сомнение все вышеупомянутые версии.
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Из официальных источников известно, что неизвестная карта Radeon работает вполне неплохо. Она идёт на равных GeForce RTX 3080 в Borderlands 3, но отстаёт на 8% в Gears 5. На этом хорошие новости оканчиваются, поскольку дальше начинаются утечки, доверять которым стоит с большой долей сомнения.
Стоит отметить, что уже 5 лет мы ждём мощную видеокарту от красной команды. AMD Fiji ещё в 2015 году должен был стать графическим королём, имея на борту самую современную память HBM и невероятную пропускную способность 512 Гб/с. Как оказалось, он с трудом конкурировал с GeForce GTX 980. Ну а более мощная Fury X так и не смогла справиться с GeForce GTX 980 Ti. Следующий шанс был дан Radeon RX Vega 64, но боец, который должен был опережать GeForce GTX 1080 Ti, уступал даже её младшей версии без приставки «Ti».
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Navi была скромнее и уже не покушалась на корону флагманских графических чипов NVIDIA. Radeon RX 5700 ХТ неплохо продавалась, но так и не стала массовой, а сейчас почти исчезла из магазинов, и винить в этом майнеров не стоит, ведь поставок критически мало. Сегодня перед нами разыгрывается уже знакомая нам карта. Сможет ли AMD на этот раз выстрелить, неясно. В любом случае у NVIDIA в рукаве модели с удвоенным количеством памяти, а там и на 7-нм техпроцессе подоспеют.
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