Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарты AMD Big Navi не оправдают надежд геймеров и окажутся медленнее RTX 3080 – Tomshardware
Radeon RX 6900 XT может оказаться сказкой, а флагманы NVIDIA снова окажутся гораздо быстрее

[ ] для раздела Блоги
13
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
2070 ASUS за копейки в Регарде
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последние несколько дней мы видели масштабные утечки о производительности новых видеокарт Radeon, известных как Big Navi. Что любопытно, в объектив попала даже не самая быстрая модель Radeon RX 6800 XT, которая смогла почти на равных бороться с более дорогой GeForce RTX 3080. Что важно, карта от AMD будет значительно дешевле, что позволит ей навязать ценовую войну NVIDIA. Сегодня появилась любопытная статья на сайте Tomshardware, в которой её авторы откровенно поставили под сомнение все вышеупомянутые версии.

реклама

Из официальных источников известно, что неизвестная карта Radeon работает вполне неплохо. Она идёт на равных GeForce RTX 3080 в Borderlands 3, но отстаёт на 8% в Gears 5. На этом хорошие новости оканчиваются, поскольку дальше начинаются утечки, доверять которым стоит с большой долей сомнения.

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Стоит отметить, что уже 5 лет мы ждём мощную видеокарту от красной команды. AMD Fiji ещё в 2015 году должен был стать графическим королём, имея на борту самую современную память HBM и невероятную пропускную способность 512 Гб/с. Как оказалось, он с трудом конкурировал с GeForce GTX 980. Ну а более мощная Fury X так и не смогла справиться с GeForce GTX 980 Ti. Следующий шанс был дан Radeon RX Vega 64, но боец, который должен был опережать GeForce GTX 1080 Ti, уступал даже её младшей версии без приставки «Ti». 

реклама

Navi была скромнее и уже не покушалась на корону флагманских графических чипов NVIDIA. Radeon RX 5700 ХТ неплохо продавалась, но так и не стала массовой, а сейчас почти исчезла из магазинов, и винить в этом майнеров не стоит, ведь поставок критически мало. Сегодня перед нами разыгрывается уже знакомая нам карта. Сможет ли AMD на этот раз выстрелить, неясно. В любом случае у NVIDIA в рукаве модели с удвоенным количеством памяти, а там и на 7-нм техпроцессе подоспеют. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
12
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
8
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
16
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
81
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна для семи смартфонов Xiaomi
3
Недорогой игровой Ryzen 5 2600 сильно подешевел – цена мощного 6-ядерника упала на 60 долларов
60
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
82
Видеокарта, которую AMD уже показала публике – это Radeon RX 6800 XT
74
Первые тесты RX 6800 XT в Fire Strike показывают производительность как у RTX 3080 по цене RTX 3070
63
Раскрываем скрытый потенциал Radeon RX 580 – лучшая видеокарта с барахолки против GTX 1660S от TG
24
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
131
Первые тесты GeForce RTX 3070 за 500$ доказали её преимущество перед RTX 2080 Ti за 1 200$
16
GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
121
Xiaomi POCO X3 NFC упал в цене на 75 долларов – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей IPS и стереодинамики
7
Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 12 в Европе
+
AMD Ryzen 5 5600X занял первое место в Passmark, быстрее на 19% Intel i5-10600K и на 10% i9-10900K
78
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
71
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
124
Intel пояснила, в чём сила 14-нм техпроцесса
38
AMD полным ходом готовится к мероприятию, на котором представит видеокарты серии Radeon RX 6000
61
Intel столкнулась с уровнем конкуренции со стороны AMD, который ожидала
52
Intel решила рассказать о лидерстве своих будущих 10-нм и 7-нм продуктов
37
Быстрый Infinity-кеш для видеокарт AMD Radeon RX 6000 — появились новые предположения
21
Все характеристики будущих APU марки AMD – в одной таблице
10

Популярные статьи

Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Noctua, Nofan, Scythe. Часть 5
30
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
12
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Обзор игр жанра Action RPG и тестирование на системе i5-4690K + GTX 1070
+

Сейчас обсуждают

Listoman
00:19
Да, у нас есть только слайд с презентции 5xxx кукуряженок) У нвидки были утечки (скрины из бенчей) ~ за месяц до анонса, а тут пусто совсем, кроме пустых слов всяких додиков)
Видеокарты AMD Big Navi не оправдают надежд геймеров и окажутся медленнее RTX 3080 – Tomshardware
Ahmed
00:18
Если будет лучше, то и дороже. Бедные амудешники, даже в 2021 придется RX 570/580 покупать.
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
alexzver
00:15
Это "навивает" мысли о хорошей защите информации в АМД и о недеццком сюрпризе для таких петушар, как ты.
Видеокарты AMD Big Navi не оправдают надежд геймеров и окажутся медленнее RTX 3080 – Tomshardware
Rm76
00:13
@Лучшая видеокарта за 18тыс - это 1080 с Авито. //которых нет
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020 (страница 2)
Leshiy2371
00:12
У АМД нет своих производственных мощностей от слова "совсем". Вот что значит "производить самому". У Интел есть свои производственные мощности.Производит : ЦП,чипсеты,ссд,сетевое оборудование (модемы/...
Обзор и тест бюджетной памяти DDR3-1600 AMD Radeon R5 (R534G1601U1S-U) объёмом 4Гб
stockclock
00:06
Штеуд настолько насрать на амд, что для конкуренции с ними они ставят низкочастотные процы с заблокированным множителем и памятью, и не разлочивают разгон памяти на младших чипсетах.
Intel столкнулась с уровнем конкуренции со стороны AMD, который ожидала
Gunnar
00:06
Они по 40к в магазинах лежат. Какой курс? В полтора-два раза цены взвинтили. https://www.regard.ru/catalog/filter/?id=NDAzOTs2NywyMDM2MQ==
Превью первых NVIDIA GeForce RTX 3070 сторонних производителей опубликованы
Аслан Хироуз
00:05
Ну в данной статье нету ничего такого что могло бы расходится с "влажными фанатскими мечтами и чаяниями" ибо никакой фактуры или даже толком предположений нету и на самом деле в фактуре не далеко ушло...
Видеокарты AMD Big Navi не оправдают надежд геймеров и окажутся медленнее RTX 3080 – Tomshardware
Gunnar
00:03
И сдохнет этот твой топчик закочегаренный в любой момент. Открой авито, глянь на количество продаваемых нерабочих и полудохлых (частично рабочих) 570,580,1060.
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
Beta Version
00:02
Они собирают данные, пока вы пользуетесь их услугами. Денег вы им за это не даёте.
По мнению креативного директора Stadia, стримерам следует платить разработчикам за использование игр в своих трансляциях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем