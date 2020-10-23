Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние несколько дней мы видели масштабные утечки о производительности новых видеокарт Radeon, известных как Big Navi. Что любопытно, в объектив попала даже не самая быстрая модель Radeon RX 6800 XT, которая смогла почти на равных бороться с более дорогой GeForce RTX 3080. Что важно, карта от AMD будет значительно дешевле, что позволит ей навязать ценовую войну NVIDIA. Сегодня появилась любопытная статья на сайте Tomshardware, в которой её авторы откровенно поставили под сомнение все вышеупомянутые версии.

реклама

Из официальных источников известно, что неизвестная карта Radeon работает вполне неплохо. Она идёт на равных GeForce RTX 3080 в Borderlands 3, но отстаёт на 8% в Gears 5. На этом хорошие новости оканчиваются, поскольку дальше начинаются утечки, доверять которым стоит с большой долей сомнения.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Стоит отметить, что уже 5 лет мы ждём мощную видеокарту от красной команды. AMD Fiji ещё в 2015 году должен был стать графическим королём, имея на борту самую современную память HBM и невероятную пропускную способность 512 Гб/с. Как оказалось, он с трудом конкурировал с GeForce GTX 980. Ну а более мощная Fury X так и не смогла справиться с GeForce GTX 980 Ti. Следующий шанс был дан Radeon RX Vega 64, но боец, который должен был опережать GeForce GTX 1080 Ti, уступал даже её младшей версии без приставки «Ti».

реклама

Navi была скромнее и уже не покушалась на корону флагманских графических чипов NVIDIA. Radeon RX 5700 ХТ неплохо продавалась, но так и не стала массовой, а сейчас почти исчезла из магазинов, и винить в этом майнеров не стоит, ведь поставок критически мало. Сегодня перед нами разыгрывается уже знакомая нам карта. Сможет ли AMD на этот раз выстрелить, неясно. В любом случае у NVIDIA в рукаве модели с удвоенным количеством памяти, а там и на 7-нм техпроцессе подоспеют.