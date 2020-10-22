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В последние годы мы все стали свидетелями триумфального возвращения AMD на рынок процессоров. Можно сказать, что компания никуда и не уходила, но её доля стремительно уменьшалась, а покупатели выбирали красные чипы только лишь с целью собрать максимально недорогую систему, пытаясь сэкономить на каждом компоненте компьютера. Наибольшей резонанс принесло третье поколение Ryzen. Процессоры по многим показателям сравнялись с конкурентами из Intel, практически не уступая им в играх.

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Ryzen 5 3600 стал бестселлером. Это наиболее оптимальный камешек 2020 года, альтернатив которому не так уж и много. Увы, мы с вами живём в реальном мире, где есть менее состоятельные люди, имеющие ограниченный бюджет. Они пытаются сэкономить, покупая как можно более дешёвые модели. Это значит, что Ryzen 5 3600 им не подойдёт, и выходит, что единственным разумным выбором может быть вполне неплохой вариант в лице Ryzen 5 2600.

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Данный процессор эффективно боролся с камнями Intel ещё в 2018 году. На сайте AMD он значится исключительно как игровой, ну а его геймерские возможности действительно впечатляющие, несмотря на низкую цену. Особенно данный процессор стал интересен после больших скидок. Так, на Amazon он ещё недавно стоил 199 долларов. Ясно, что покупать устаревающий чип по такой цене мало кому интересно, но вот за 140 долларов он смотрится куда лучше.

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На отечественном рынке всё не так радужно, но и здесь не всё плохо. На Регарде такой же комплект стоит чуть больше 12 тысяч рублей, что равно около 155 долларов. Ясно, что выгода не такая большая, как в американском магазине, но многие забывают о пересылке, в итоге взять процессор в РФ будет даже дешевле.

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Напомним, перед нами полноценный 6-ядерный процессор, имеющий тактовую частоту 3.4 ГГц с возможностью буста до 3.9 ГГц. Он отлично себя показывает в играх. Особенно он интересен в тандеме с неплохой, но не флагманской видеокартой, что позволяет данному камню раскрыть весь свой потенциал уже сегодня, не дожидаясь завтрашнего дня.