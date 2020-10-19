Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Буквально вчера мы с вами обсуждали невероятный прогресс новых процессоров AMD. Среди наиболее впечатляющих результатов можно отметить успехи 8-ядерного Ryzen 7 5800X, который не только обходит своего предшественника на внушительные 42%, но и фактически сравнялся по быстродействию с 12-ядерным Ryzen 9 3900X. Что же, новинки ещё не поступили на рынок, а многие уже ждут не дождутся момента, когда будут объявлены младшие версии процессоров на архитектуре Zen 3.

реклама

Похоже, у нас есть чем порадовать этих ребят. Так, в битве сошлись два 6-ядерных процессора: Ryzen 5 5600X и Core i5-10600K. На стороне второго высокие тактовые частоты: 4.1 в штатном режиме и до 4.8 в режиме буста. Новинка от красной команды не может продемонстрировать подобную прыть, достигая лишь 4.6 ГГц. А вот по части кэш-памяти третьего уровня Ryzen 5 5600X обходит Core i5-10600K втрое: 32 Мб против 12 Мб.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Давайте посмотрим на результаты. Итак, в популярном бенчмарке SiSoftware Sandra Ryzen 5 5600X вырывается вперёд на 13.9% и 36.5% в двух разных замерах. Что же, похоже, что у нас появился победитель в противостоянии поколений. На самом деле всё решит цена. Пока стоимость новинок от AMD не радует. Некоторые аналитики высказывают мнение, что красные специально поставили такую цену, якобы это обеспечит им возможность манёвра в случае ценовой войны.