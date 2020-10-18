Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD неплохо умеет хранить секреты. Только подумайте, мы буквально за месяц до анонса узнали, что вместо Ryzen 4000 новое поколение будет называться 5000-й серией. Мало того, всё это время в сеть прорывались лишь незначительные факты. К примеру, инсайдеры упорно говорили о росте IPC на 15%, в то время, как у некоторых чипов этот показатель увеличится гораздо выше. Давайте об этом подробнее.

реклама

Недавно в сеть попали результаты тестирования новых процессоров в бенчмарке SiSoftware. Что любопытно, нам представили полноценную сравнительную таблицу, где можно разглядеть реальный прирост от поколения к поколению. Уверены, что многие ждут тестов 16-ядерного Ryzen 9 5950X. Что же, он не подвёл, ведь в некоторых тестах разница между поколениями составила внушительные 25%. Ещё более интересные показатели у 12-ядерного Ryzen 9 5900X. Новинка опережает аналогичный чип текущего поколения на 35%. Однако, большая часть покупателей не сможет себе позволить столь дорогие процессоры.

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 463 700р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Именно поэтому мы поговорим о 8-ядерном Ryzen 7 5800X, который обходит Ryzen 7 3800X на невероятные 42%. Ясно, что это лишь один пример, но он показателен и демонстрирует невероятный рост производительности в рамках одного техпроцесса с разной архитектурой: Zen 3 vs Zen 2. Только задумайтесь, купив такой процессор, вы сможете получить мощь 12-ядерного Ryzen 9 3900X в рамках энергоэффективного 8-ядерника. Мало того, между ними есть существенная разница в цене.

реклама

реклама

AMD предпочитает рекламировать топовый камень. Он должен продемонстрировать технологический уровень компании. То, как она готова к противостоянию в игровом направлении. К сожалению, тестов народного 6-ядерного Ryzen 5 5600 пока нет, а ведь именно он станет самым популярным процессором в 2021 году.