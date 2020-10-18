8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл игровой Ryzen 7 3800X на 42% и сравнялся с 12-ядерным Ryzen 9 3900X
Ryzen 7 5800X показал невероятный прирост производительности на 42% и сравнялся с 12-ядерным Ryzen 9 3900X в тесте SiSoftware
AMD неплохо умеет хранить секреты. Только подумайте, мы буквально за месяц до анонса узнали, что вместо Ryzen 4000 новое поколение будет называться 5000-й серией. Мало того, всё это время в сеть прорывались лишь незначительные факты. К примеру, инсайдеры упорно говорили о росте IPC на 15%, в то время, как у некоторых чипов этот показатель увеличится гораздо выше. Давайте об этом подробнее.
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Недавно в сеть попали результаты тестирования новых процессоров в бенчмарке SiSoftware. Что любопытно, нам представили полноценную сравнительную таблицу, где можно разглядеть реальный прирост от поколения к поколению. Уверены, что многие ждут тестов 16-ядерного Ryzen 9 5950X. Что же, он не подвёл, ведь в некоторых тестах разница между поколениями составила внушительные 25%. Ещё более интересные показатели у 12-ядерного Ryzen 9 5900X. Новинка опережает аналогичный чип текущего поколения на 35%. Однако, большая часть покупателей не сможет себе позволить столь дорогие процессоры.
Именно поэтому мы поговорим о 8-ядерном Ryzen 7 5800X, который обходит Ryzen 7 3800X на невероятные 42%. Ясно, что это лишь один пример, но он показателен и демонстрирует невероятный рост производительности в рамках одного техпроцесса с разной архитектурой: Zen 3 vs Zen 2. Только задумайтесь, купив такой процессор, вы сможете получить мощь 12-ядерного Ryzen 9 3900X в рамках энергоэффективного 8-ядерника. Мало того, между ними есть существенная разница в цене.
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AMD предпочитает рекламировать топовый камень. Он должен продемонстрировать технологический уровень компании. То, как она готова к противостоянию в игровом направлении. К сожалению, тестов народного 6-ядерного Ryzen 5 5600 пока нет, а ведь именно он станет самым популярным процессором в 2021 году.
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