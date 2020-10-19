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69 актуальных смартфонов HUAWEI получат прошивку EMUI 11 на Android 11 – сроки выхода и названия
Представлен финальный список смартфонов HUAWEI, претендующих на EMUI 11 на Android 11

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Последние новости о судьбе HUAWEI не радуют. Недавно стало известно, что Xiaomi претендует на суббренд Honor, предлагая за него 3.73 миллиарда долларов. Как бы не завершилась сделка, ясно одно: все владельцы получат доступ к сервисам Google. Однако это не повод расслабляться, ведь недавно стало известно о планах HUAWEI обновить до новой прошивки EMUI 11 просто невероятное количество смартфонов. 

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Прямо сейчас в списке 69 аппаратов. Многие из них это обычные китайские или индийские клоны, однако некоторые наши читатели вполне могут владеть подобным аппаратом, ведь цены на иностранных площадках гораздо выгоднее российских. В списке как новые, так и старые модели. Есть девайсы 2018 года, а есть и 2020. При этом большая часть относится именно к 2019 году.

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Стоит отметить, что сама HUAWEI начала разработку более чем для половины смартфонов. Остальные пока ждут своего часа. Это значит, что они получат новую EMUI 11 или Magic UI 4 не ранее весны 2021 года. А вот те, что уже находятся на тесте, вполне могут претендовать на обновление до конца текущего года. Это будет не финальная прошивка, но она будет лишена основного количества багов, получив статус официальной стабилки. Также постоянно проходят различные наборы в бета-тестеры. Для того чтобы стать одним из первых, кто получит новую прошивку, нужно постоянно следить за официальным форумом. Счастливчики получают обновления на месяцы раньше всех.

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