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HUAWEI переживает далеко не лучшие дни. Санкции сжимаются словно удавка, отрезая китайскую компанию не только от основных рынков, но и от поставок. Ситуация выглядит странно. Казалось бы, кто может запретить Samsung продавать свои дисплеи и камеры? Как показала практика, может. США долгое время щедро раздавало свои технологии. На самом деле щедрость была вполне оправдана, ведь за каждый патент они получали немалые деньги. Сейчас весь мир находится на технологической игле американских монополистов. Почти невозможно создать сложный электронный прибор без использования наработок родом из США.

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В последнее время ходят слухи, что HUAWEI испытывает проблемы с поставками комплектующих даже для бюджетных аппаратов суббренда Honor. Якобы, это вынудило руководство китайской компании продать часть своего мобильного бизнеса. Долгое время это были лишь слухи, но сегодня инсайдеры со ссылкой на Reuters заявили, что между HUAWEI и Xiaomi достигнуто соглашение о покупке последней бренда Honor.

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Сделка оценивается в 25 миллиардов юаней, что соответствует 3.73 миллиарда долларов. По мнению аналитиков, это не шаг отчаянья, а продуманная стратегия. Так, Xiaomi получает раскрученный бренд, который отлично зарекомендовал себя на мировом рынке. Он узнаваем и пользуется огромным успехом. HUAWEI явно испытывает финансовые трудности. Получив столь весомую сумму, китайская компания сможет сосредоточить усилия на преодолении кризиса. Мало того, ничто не мешает китайцам в будущем создать ещё один подобный бренд.

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Кстати, некоторые источники утверждают, что в покупке заинтересована китайская TCL. Это мощный игрок на местном рынке. Ни одна из компаний комментарий на этот счёт не давала. Относительно перспектив покупки бизнеса со стороны Xiaomi, уже есть мнение, что это позволит вернуть Google-сервисы на миллионы аппаратов.