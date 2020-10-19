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После бумажного анонса новых видеокарт, на рынке стало пусто. NVIDIA так и не смогла наладить поставки, что вынудило многих потенциальных покупателей затаиться или идти к перекупщикам, где цены откровенно зашкаливают. В последнее время дела пошли на лад. Во многие магазины пришла оттепель в виде новеньких GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080. Что же, появление флагманов не прошло незамеченным.

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Как вы можете убедиться, наблюдается резкое снижение цены на флагманы NVIDIA предыдущего поколения. Среди наиболее удачных моделей: GeForce RTX 2070 SUPER, производства MSI и GeForce RTX 2080 SUPER от GIGABYTE. Обе карты обеспечивают отличную игровую производительность, но играют в разных ценовых диапазонах. Давайте рассмотрим каждую подробнее.

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GeForce RTX 2070 SUPER отлично подойдёт для игр в разрешении 2К. Карта имеет приличный потенциал и способна работать на тактовой частоте 1785 МГц в режиме буста. Имеет гарантию 36 месяцев, а для питания требует 2 разъёма 6+8 пин. Цена данной модели опустилась до 38 990 рублей, что является рекордно низкой с начала продаж.

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GeForce RTX 2080 SUPER предназначена для 4К. Перед нами настоящий флагман, с тактовой частотой видеопамяти в 15500 МГц, частотой графического процессора 1830 МГц и внушительным игровым запасом. Данная модель ещё несколько лет будет актуальной. Ну а цена действительно привлекательная, составив 57 990 рублей. Гарантия 36 месяцев. Карты находятся в ограниченном количестве.