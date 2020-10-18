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Вчера мы предложили нашим читателям отличный способ купить новенькую видеокарту NVIDIA. Никаких очередей и записей, не нужно искать знакомых в магазинах и доплачивать им за услуги. Просто читайте наши материалы и переходите по ссылкам, по которым могут появиться новенькие модели. Что же, не прошло и сутки, как одна их GeForce RTX 3090 заглянула на огонёк в популярную сеть Ситилинк.

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Это Turbo Edition от GIGABYTE. Она получила тактовую частоту 1710 МГц и видеопамять стандарта GDDR6X на 19500 МГц. Важно понимать, что это прирождённый флагман, поэтому вам стоит запастись отличным блоком питания, который сможет вытянуть не только видеокарту, но и другие комплектующие, ведь вам нужен и процессор под стать.

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Для питания используются два разъёма на 8 пин. Гарантия 36 месяцев. Количество моделей ограничено. Обычно, уже через несколько часов после нашей заметки все они расходятся. Это значит, что вам лучше поторопиться. Если вы пока не планируете купить эту модель, опишите, какую альтернативу флагманам вы видите сейчас. Кроме того, приветствуются рассуждения на тему того, доколе будет продолжаться дефицит GeForce RTX 3080/3090.

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Что до цены, то у нас просят немалые 180 тысяч рублей. Это много, но те, кто гоняется за подобной картой, уже несколько недель, явно готовы за неё платить и больше.