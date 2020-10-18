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Вот уже месяц как в продажу поступили новые сверхмощные видеокарты NVIDIA. Они позволили всем любителям высокопроизводительных систем купить желанную модель, перейдя на новый уровень графики. Новая архитектура Ampere стала логическим продолжением предыдущих разработок, позволив повысить все показатели. Мало того, цена Geforce RTX 3080 приятно радует глаз, ведь она на 500 долларов ниже предыдущего флагмана – Geforce RTX 2080 Ti. Именно так должна была начинаться наше сегодняшняя новость. На самом деле её вообще бы не было, если бы всё было так, как написано в первом абзаце.

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Так вышло, что видеокарт до сих пор в продаже нет, спекулянты терроризируют несчастных геймеров, а скандалы подрывают доверие к производителю. Что до низких цен, то на волне ажиотажа первые партии разлетаются по завышенной стоимости. Многие наши читатели уже отчаялись купить новую Geforce RTX 3080 или Geforce RTX 3090. Сегодня мы расскажем, как это сделать. Только давайте договоримся заранее: видеокарт мало, а желающих много, поэтому пусть это останется нашей с вами маленькой тайной.

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И RTX 3080, и RTX 3090 несколько раз в неделю приходят на отечественный рынок небольшими партиями. Больше всего их получают крупные сети. Среди них две наиболее популярные: Регард и Ситилинк. За это время мы стали свидетелем появления в Регарде модели GeForce RTX 3090 GamingPro, которая произведена Palit. Отметим, что данная модель зафиксирована в Регарде не мене трёх раз.

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В Ситилинке можно было купить GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO от MSI, а также RTX 3090 GamingPro – Palit. Сегодня ни одной из указанных карт нет. Когда они появятся, мы вам не подскажем, ведь даже сами магазины не знают точных сроков поставок. Однако мы рекомендуем постоянно мониторить все ссылки. Особенно модель от Palit, ведь, по непонятной причине, она появляется чаще всего.

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Сделайте закладки. В прошлый раз данная видеокарта была доступна почти полдня. Сколько единиц было в наличии, неясно. О ценах не спрашивайте. Они пока оставляют желать лучшего. Но и право быть одним их первых так просто не достаётся.