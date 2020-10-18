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На данный момент нам известно, что следующее поколения процессоров Intel будет основано на устаревшем 14-нм техпроцессе. Положение может спасти новая архитектура, которая позволит поднять тактовые частоты выше 5 ГГц. Также сообщается о значительном приросте IPC, а также внедрении долгожданной поддержки PCIe 4.0. Всё это хорошо, однако реальные надежды на конкуренцию с высокопроизводительным Ryzen 9 5900Х связываются с 12-м поколением, которое уже было официально анонсировано и получит название Alder Lake.

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Давайте перечислим то, что нам уже известно об этих процессорах: полная поддержка оперативной памяти DDR5. Абсолютно новая шина PCI-Express 5.0, которая позволит поднять производительность отдельных компонентов на небывалый уровень. Новый сокет LGA 1700, а также чипсеты 600-й серии. Помимо прочего, указывается на абсолютно новый подход к проектированию, включающий архитектуру на базе компоновки ядер по технологии big.LITTLE. Это значит, что часть ядер будет небольшими и энергоэффективными, а другие позволят достичь максимальной производительности.

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Недавно в сети засветился инженерный образец настольного процессора серии Alder Lake-S. Точных характеристик его у нас нет, однако представленное изображение позволяет составить впечатление о площади камня. Давайте сравнивать:

Comet Lake-S – 37.5х37.5 мм, что даёт совокупные 14.0625 см 2

Alder Lake-S – 37.5х45 мм, что даёт совокупные 16.875 см2

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Нетрудно подсчитать, что разница в площади чипа составляет почти 20%. И вот теперь уже ни у кого не вызывает удивления тот факт, что процессор получит 1 700 контактов. Точной даты выхода подобных процессоров пока нет. Вполне возможно, что это случится в конце 2021 года или в начале 2022.