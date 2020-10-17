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Некоторые производители выпускают один или два флагмана в год. Это позволяет удерживать цену на них продолжительное время, поскольку новинки появляются раз в полгода. Одновременно с этим такой подход опасен падением продаж, ведь со временем интерес к аппаратам падает. Совсем другую тактику исповедует Xiaomi. Китайская компания регулярно радует своих поклонников. Иногда количество мощных аппаратов сложно подсчитать, ведь кроме обычных версий выпускаются специальные с приставками «Pro» и «Ultra». Мало того, за пределами Поднебесной выходят так называемые клоны, имеющие идентичные характеристики, но разный дизайн.

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Подобный подход позволяет фанатам Xiaomi получать флагманы по смешным ценам. Ещё недавно Xiaomi Official Store на Aliexpress предлагал мегамощный Mi 10 за 79 тысяч рублей. Цена была откровенно высокой, что не позволяло всем желающим обзавестись подобным аппаратом. Сегодня же нас ждут огромные скидки до 30 000 рублей. Тот же продавец предлагает версию 8/128 за 49 тысяч рублей. При этом браслет Mi Band 4 идёт в подарок, что понравится многим ценителям продвинутых гаджетов.

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Российские цены не менее интересны. Так, в Ситилинке модель 8/256 оценена в 60 000 рублей. Она предлагает в два раза более ёмкое хранилище, а магазин даёт официальную гарантию. Вам не придётся ждать ответа от китайского продавца, даже если это и официал. Что до доставки, то по России она будет в разы быстрее, не говоря уже о таможенном сборе. Некоторые продавцы предлагают на вашем товаре указывать стоимость гораздо ниже реальной, но официальный ритейлер Xiaomi Official Store такого не делает. Ниже основные характеристики смартфона Mi 10.

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Главной особенностью данного аппарата можно безусловно назвать 108 Мп камеру. В версии Mi 10 Ultra она предлагала 100-кратный зум, но и текущие настройки позволят вам ещё несколько лет делать невероятные кадры, особенно если сравнивать с 12 Мп камерой нового iPhone 12. Процессор здесь самый мощный на данный момент: Snapdragon 865. Экран выполнен на основе матрицы OLED и имеет размер 6.67 дюймов. Аккумулятор на 4780 мАч дополняет быстрая зарядка 50 Вт. Присутствует NFC и другие полезные интерфейсы.