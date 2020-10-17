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Xiaomi выпустила российскую версию MIUI 12 на самый необычный флагман 2018 года – ссылка на закачку

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В далёком 2018 году, когда все производители увлечённо штамповали сотни смартфонов с волшебной чёлкой, Xiaomi уже находилась на пороге революции в дизайне. К сожалению, порыв прошёл почти незамеченным для массового пользователя, но это и не удивительно. Mi Mix 3 был слишком революционен. Он вызвал недоумение у консервативных экспертов, и те не стали рекомендовать его обычным пользователям. Ажиотаж постепенно стих, а о первом полностью безрамочном массовом флагмане почти никто не вспоминает.

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Ещё одна проблема была в цене, ведь стоимость Mi Mix 3 на старте в России была установлена в 47 000 рублей. Это вызвало удивление у фанатов китайской компании, привыкших покупать флагманы максимум за 500 долларов. Тем не менее нашлись те, кто купил смартфон. Некоторые это сделали на старте, другие по распродаже в самом конце 2019 года, когда многие торговые сети избавлялись от странных слайдеров. Точно назвать число подобных аппаратов на российском рынке сложно. Но, судя по тому, что сегодня Xiaomi выпустила на этот девайс последнюю версию прошивки MIUI 12, их довольно много. 

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Рассылка обновления в РФ стартовала. Оно значится за номером 12.0.2.0.QEERUXM и должно прилететь вам по воздуху. Случиться это может сегодня, завтра или через несколько дней. Проверяйте настройки. Если вам лень ждать, то скачать полноценную версию MIUI 12 можно по ссылке. Это финальный билд. Теоретически, он будет обновляться по воздуху и дальше. Хотя, ждать Android 11 на MIUI 13 не стоит. Может быть несколько обновлений безопасности в 2021 году. На этом всё. 

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