Некоторые материнские платы 400-й серии будут несовместимы с мощными процессорами Ryzen 5000 – ASUS Crosshair VII HERO на Х470 не поддерживает 12-ядерный Ryzen 9 5900X
Буквально несколько дней назад стали известны ключевые подробности о будущем чипсетов для материнских плат 300-й серии. Речь идёт о следующих чипсетах: A320, B350 и X370. Сообщалось, что они окончательно и бесповоротно лишены поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии. Новость вызвала большой отклик, при этом многие высказывали противоположное мнения, уверяя, что производители материнских плат позднее выпустят BIOS на многие платы. Однако эксперты уверяют, что главная проблема заключается в микрокоде AGESA от AMD, без которого создать совместимую прошивку невозможно.
реклама
Одновременно с этим сообщалось, что все чипсеты получат поддержку новых камней в 2021 году. Как оказалось, не все и не всех. Давайте разбираться. Сегодня ребята из ASUS заявили, что дорогущая материнская плата Crosshair VII HERO на базе чипсета X470 не сможет принять под своё крылышко 12-ядерный Ryzen 9 5900X. Тем, кто планирует купить именно такой процессор представители компании уже порекомендовали купить новую материнскую плату на базе чипсетов X570 или В550, конечно же, от ASUS.
Эксперты полагают, что в будущем всё может измениться, и под давлением владельцев этого и других чипсетов поддержка будет реализована. Пока всё выглядит не очень хорошо. Что любопытно, у данной платы нет никаких препятствий для реализации поддержки, а заявление ASUS пока осталось загадкой. Будем надеяться, что это досадная ошибка, и другие производители не пойдёт по пути, проторённому производителем материнских плат.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила