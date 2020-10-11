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Windows 10 остаётся одной из самых фрагментированных платформ. В этом она похожа на мобильную ОС Android, что явно не нравится ни Microsoft ни Google, но поделать с этим ни первая ни вторая ничего пока не могут. Хотя, софтверный гигант, похоже, оставил одно действенное средство в запасе. Так, пользователей «Десятки», которые отказываются переходить на новые версии, просто отключают от обновлений безопасности. Владельцы пиратских копий смотрят на это с улыбкой, ведь у них есть и пиратский антивирус, и другой софт, чего не скажешь об обладателях лицензий, не желающих потерять цифровые ключи и личные данные.

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Как стало известно, уже завтра Microsoft начнёт превентивное наступление на тех, кто до сих пор остаётся на версии Windows 10 за номером 1709. Поскольку таких чуть менее одного процента, то пострадавших будет не так много. Кстати, здесь самое время задуматься многим нашим читателям, ведь они часто сообщают в комментариях, что прекрасно себя чувствуют на Enterprise 1709 и не собираются ничего предпринимать.

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Дальше больше, ведь уже 10 ноября будет перекрыт кислород всем тем, кто не стал переходить с версий 1803 и 1809. А вот их как раз немало. Судя по статистике, все три группы занимают чуть более пяти процентов, что равно около 50 миллионам действующих компьютеров. По словам представителей Microsoft, выход только один: обновиться на новую версию. Это позволит обезопасить ваш ПК настолько, насколько это вообще возможно.

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P.S. Отключение случится 13 октября.