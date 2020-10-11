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Чаще всего мощные видеокарты покупают для игр. Мы не берём в расчёт профессиональные модели, которые приносят NVIDIA огромные прибыли. Как оказалось, новое поколение GeForce RTX 3000 отлично справляется с расшифровкой паролей. Именно так утверждают ребята, выпустившие очередную версию продвинутой программы Passcovery. По их словам, новая RTX 3090 позволяет добиться снижения скорости в 8 раз по сравнению с моделями предыдущего поколения.

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Обновление программы вышло в конце сентября. Программа стоит от 40 до 400 долларов и предназначена для восстановления паролей для Microsoft Office, а также файлов Rar, Zip и PDF. По словам разработчика, поиск случайных символов в документе Word не превысит два часа. Ребята из Tomshardware решили выяснить, насколько быстрым стал алгоритм, запустив его на штатной видеокарте RTX 3090 и процессоре Core i9-9900K. Защищённый файл был скормлен программе. Код состоял из девяти случайных строчных букв, а значит не является крайне сложным, поскольку не включал цифр и символов.

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Спустя какое-то время Passcovery выдала, что подбор кода окончится за 141 год. Эксперты заявляют, что программа стала действительно быстрее, но с оговорками. Так, если речь идёт о файлах, защищёнными паролями из общедоступных словарей, то перебор занимает считанные секунды. А вот обычным пользователям пока волноваться не стоит. Пройдут годы, пока на рынке появятся квантовые компьютеры, которые реально смогут взламывать защищённые файлы за минуты и даже секунды.