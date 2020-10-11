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Как известно, новые графические чипы NVIDIA производятся на мощностях Samsung. К сожалению, южнокорейский гигант не смог обеспечить достаточное количество поставок, что привело к небывалому дефициту новых видеокарт в магазинах. Мы уже знаем, что в следующем году NVIDIA планирует отказаться от услуг Samsung в пользу TSMC, что должно стабилизировать ситуацию. Случится это в начале 2021 года, и является отдалённой перспективой.

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До этого момента в AMD планирует выпустить новое поколение видеокарт под кодовым названием Big Navi. В последнее время представители красных делают уж слишком смелые заявления, что явно тревожит NVIDIA, которая не хочет отдавать рыночную долю. С целью повышения конкуренции зелёные планируют выпустить видеокарты с большим количеством видеопамяти, о чём ранее неоднократно сообщалось, но только недавно стали известны точные даты выхода.

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Ожидается выход нескольких моделей с увеличенным количеством видеопамяти. GeForce RTX 3080 20 Гб и RTX 3070 16 Гб порадуют покупателей уже в декабре. Это будет ответом на Radeon RX 6900 XT, которая, по предварительным сведениям, получит 16 Гб памяти GDDR6. Одновременно с этим сообщается, что более мощная версия RTX 3060 Ti должна появится в ноябре. Более точных дат не называется. Скорее всего NVIDIA ещё не определилась, ведь всё будет зависеть от того, насколько массовыми будут поставки Big Navi, а также смогут ли они составить конкуренцию видеокартам на новой архитектуре Ampere.