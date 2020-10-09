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Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Super получат улучшенный 7-нм техпроцесс, а NVIDIA откажется от услуг Samsung – Digitimes

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Ещё до анонса видеокарт NVIDIA 3000-й серии появились слухи, что зелёные готовят вторую волну более производительных моделей. Одни инсайдеры связывают их с так называемыми версиями GeForce RTX с удвоенным количеством памяти (16 и 20 Гб для RTX 3070 и RTX 3080 соответственно). Другие уже нашли упоминания о названиях RTX 3080 Super и RTX 3070 Ti. Отметим, что точных сроков и наименований пока нет, но зато появились любопытные сведения о подрядчике, которому будет доверено создание чипов.

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Samsung явно не справилась с задачей обеспечить достаточное количество годных чипов для новых видеокарт NVIDIA. Здесь не нужно быть великим аналитиком, ведь их просто нет вообще нигде. Всё настолько плохо, что представители NVIDIA уже заявили, что ждать улучшений до 2021 года не стоит. Дефицит сохранится, а поставки так и будут идти мелкими партиями. Почитать о том, как всё плачевно, можно здесь. Это отличная иллюстрация того, что происходит по всему миру. Хотя, на отечественном рынке всё гораздо хуже.

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Отраслевые инсайдеры утверждают, что следующий крупный заказ будет доверен TSMC. Скорее всего NVIDIA что называется «купилась» на отличные цены, предложенные южнокорейским производителем. Больше такого не повторится, ведь уже со следующего года видеокарты RTX 3000-й серии будут созданы на мощностях TSMC на 7-нм техпроцессе. 

Дополнительно сообщается, что NVIDIA уже зарезервировала крупную партию чипов на 5-нм техпроцессе на 2022 год, а также договорилась о производстве на 7-нм линиях. Если первые нужны для производства новой архитектуры Hopper, то вторые пойдут на покрытие текущих нужд. Вполне возможно, что зелёные воспользуются потенциалом 7-нм техпроцесса сполна, подняв за счёт этого производительность, что также поможет повысить конкуренцию с новыми графическими чипами от AMD – Big Navi. 

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Ну это не скоро, летом если только! Да не дурак Хуанг, не могли TSMC сделать 3080, вот и не заказал там, а могли бы, раньше вышли и AMD не тянули бы так долго от 5700ХТ до 6000, упуская столько прибы...
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Super получат улучшенный 7-нм техпроцесс, а NVIDIA откажется от услуг Samsung – Digitimes
Christinachadzynski
20:26
1) +20% -26% = где-то то на то. 2) Может будет, а может и не будет некакого картофиля. 3) Гипотетическая пропасть только с 700-долларовыми картами в ХДреди - то есть никогда.
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