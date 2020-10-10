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Если вы спросите у обычных любителей поиграть на ПК, кого они считают самым главным врагом индустрии развлечений, многие без промедления назовут разработчиков антипиратской защиты Denuvo. И дело даже не в том, что она не позволяет скачать новинки с торрентов, хотя и в этом тоже. Суть проблемы в значительном влиянии Denuvo на производительность игр. Где-то разница составляет всего несколько процентов, а в другие проектах она доходит до десятков. Кроме того, есть сведения, что ПО негативно влияет и на продолжительность жизни вашего твердотельного накопителя.

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Борьба между хакерами и Denuvo не утихает. Как только разработчики выпускают обновлённую версию, появляются флибустьеры, атакующие её защиту. Иногда на взлом уходят дни. Часто недели и даже месяцы, но бывает и так, что антипиратская защита не поддаётся годами. Одним из самых желанных для миллионов любителей торрентов проектом остаётся Mortal Kombat 11. Судя по всему, вскоре игра падёт.

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О новом достижении объявил хакер под ником EMPRESS. Ему покорилась самая новая версия Denuvo, в рамках которой стало доступно крупное обновление для Borderlands 3. Хакер полностью очистил популярную игру от влияния антипиратской защиты, рассказав о своих дальнейших наполеоновских планах.

По его словам, он не собирается останавливаться, мало того уже вскоре он обещал порадовать нас взломом Mortal Kombat 11. Отметим, что не призываем взламывать игры и качать их с торрентов, однако полагаем, что Denuvo действительно неактуальная в 2020 году, когда индустрия игр растёт семимильными шагами, несмотря на пиратов и хакеров.