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3 года бесплатных обновлений для Windows 7 – полная инструкция для небольших компаний от Deskmodder

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Несколько дней назад мы рассказывали о существующем способе перехода с устаревшей Windows 7 на новую ОС Windows 10 с сохранением всех установленных программ и пользовательских настроек. Тема вызвала повышенный интерес, что неудивительно, ведь многие до сих пор используют старую операционку в качестве основной, задумываясь о безболезненном переходе на новую систему. Тем не менее есть и такие, кто твёрдо решил оставаться на Windows 7. Отметим, что это, как правило, предприятия, которые просто не могут перевести десятки программ на новое ПО.

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Что же специально для них Microsoft продлила выпуск обновлений до 2023 года, но сделала его платным, подпортив настроение владельцам мелкого бизнеса. Ниже мы предлагаем ознакомиться с рабочим способом, который идеально подойдёт для компаний, позволив ещё несколько лет поддерживать парк компьютеров на устаревшей системе в тонусе. Важно учитывать, что вам придётся ежемесячно совершать некоторые действия, поскольку Microsoft всячески борется с любителями бесплатного ПО. 

Подробная инструкция здесь. Собственно, вам нужно скачать специальную программу, открывающую путь к обновлениям под названием BypassESU. К этому моменту необходимо установить все возможные обновления, включая KB4538483 и KB4575903 с официального сайта Microsoft. После этого запустить программу, которая и откроет вам путь к получению ежемесячных патчей безопасности. К сожалению, последний пункт нужно проделывать всякий раз, когда вы планируете обновить свою ОС.

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Время от времени заходите на сайт с инструкцией. Вполне возможно, что рано или поздно выйдет более продвинутая версия, способная обновляться в автоматическом режиме. Ну а пока этот способ позволит вам залатать дыр в безопасности, существенно улучшив защиту ПК. 

P.S. Внимательно читайте инструкцию в оригинальном материале для избежания проблем. 

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