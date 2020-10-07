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В начале октября наши читатели могли познакомиться со статистикой Steam, где анализировались операционные системы, установленные на компьютерах десятков миллионов геймеров. Что же, Windows 7 не просто теряет позиции, но делает это как никогда стремительно. Сегодня у нас есть любопытная инструкция, позволяющая перейти на новую операционку даже сегодня, мало того, сделать это можно абсолютно бесплатно.

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Бесплатное обновление до Windows 10. Лазейка, с помощью которой осуществлялся переход с «Семёрки» на «Десятку», существовала несколько лет. Судя по всему, Microsoft не планирует её закрывать. Хотя причин для этого нет, ведь все, кто хотел, давно уже ею воспользовался. В любом случае, если вам надоела Windows 7, есть простой способ: качайте программу Media Creation Tool. К сожалению, с официального сайта её убрали, поэтом придётся использовать файлообменники, например, вот здесь. Устанавливаем и запускаем процесс. Система сама всё настроит. Единственное условие: лицензионный ключ от «Семёрки».

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Если у вас обычный жёсткий диск, то процесс может занять длительное время. Некоторые пользователи утверждают, что прошло около трёх часов, прежде чем программа скачала образ, распаковала его, а после установила новую операционную систему так, чтобы не повредить настройки. Другие говорят, что лучше всего это делать на чистую систему. Это значит, что вам не нужно сохранять настройки и адаптировать программы, которые и так после можно установить.