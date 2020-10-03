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Операционная система Windows 7 проделала большой путь. Первое время она была встречена с изрядной долей скептицизма. Всё дело в провальной Vista, которая вызывала у пользователей недоумение и гнев. Windows 7 имела оглушительный успех. За несколько лет она стала основной ОС, не оставив шансов стремительно устаревающей Windows ХР. Совсем иначе начала свой путь Windows 10. Microsoft приложили неимоверное количество усилий, прежде чем «Семёрка» уступила первое место новой операционке. Ещё сложнее оказалось убедить пользователей перейти на «Десятку».

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Несколько лет действовала программа, позволяющая получить рабочую копию Windows 10 даже обладателям пиратской Windows 7. Не говоря уже о тех, кто честно купил лицензию, ведь им предлагалось перейти на новую ОС абсолютно бесплатно. Последним ударом стало завершение официальной поддержки 14 января 2020 года. До этого момента больше 21% всех компьютеров работало на «Семёрке», а многие компании даже не собирались мигрировать на «Десятку».

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В последние месяцы наблюдается резкое снижение количества геймеров, использующих компьютеры на ОС Windows 7. Как видно на изображении выше, на начало января 2020 года общее количество компьютеров на старой операционке составляло 21%. Согласно данным Steam, на начало мая их было уже 7%, а на начало октября 4.69%. Только за сентябрь исход на «Десятку» составил 0.75%. Если так пойдёт и дальше, то к началу 2021 года тех, кто до сих пор цепляется за Windows 7, останется чуть больше двух процентов.

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Если посмотреть на вопрос глобально, то за один год Microsoft удалось сделать то, что ей не удавалось долгих пять лет. Пользователи не готовы лишиться обновлений безопасности, что и приведёт к полному отказу от устаревшей системы, как это уже было с Windows ХР.