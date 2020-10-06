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Вчера вечером бессменный глава NVIDIA – Дженсен Хуанг назвал сроки возвращения видеокарт нового поколения в магазины. Если кратко, то от зелёных мы не ожидали такой нерасторопности, ведь ждать улучшений до 2021 года не стоит. В магазинах нет вообще никаких моделей, при этом Дженсен утверждает, что поставки идут, просто их раскупают уж очень быстро. Что же, в этой ситуации купить новую видеокарту явно непросто. Хотя, похоже на то, что EVGA придумала отличное решение проблемы.

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Итак, если вы хотите стать счастливым обладателем GeForce RTX 3080 или GeForce RTX 3090, то вам нужно сделать несколько шагов:

Территориально находиться в США, ведь всем остальным отправка будет производиться по остаточному принципу

Зарегистрироваться на сайте EVGA, указав тот же аккаунт для связи, через который прошла регистрация

Терпеливо ждать столько, сколько потребуется

Проводить постоянный мониторинг почты, ведь на оформление заказа у вас есть всего 5 часов

Если вы всё сделали верно, то вас поставят в очередь, точных данных вам не предоставят, а значит вы не будете знать, сколько перед вами людей. Если не уложитесь в отведённые 5 часов, то вас перебрасывают в конец очереди.

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Что же, условия крайне суровы, но ведь и награда достойная: возможность купить с большой переплатой новую видеокарту. Схема действительно странная, однако руководство EVGA уверяет, что она работает, и на данный момент является единственным разумным решением.