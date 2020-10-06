EVGA рассказала о рабочем способе получения видеокарт GeForce RTX 3080 собственного производства
Вчера вечером бессменный глава NVIDIA – Дженсен Хуанг назвал сроки возвращения видеокарт нового поколения в магазины. Если кратко, то от зелёных мы не ожидали такой нерасторопности, ведь ждать улучшений до 2021 года не стоит. В магазинах нет вообще никаких моделей, при этом Дженсен утверждает, что поставки идут, просто их раскупают уж очень быстро. Что же, в этой ситуации купить новую видеокарту явно непросто. Хотя, похоже на то, что EVGA придумала отличное решение проблемы.
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Итак, если вы хотите стать счастливым обладателем GeForce RTX 3080 или GeForce RTX 3090, то вам нужно сделать несколько шагов:
- Территориально находиться в США, ведь всем остальным отправка будет производиться по остаточному принципу
- Зарегистрироваться на сайте EVGA, указав тот же аккаунт для связи, через который прошла регистрация
- Терпеливо ждать столько, сколько потребуется
- Проводить постоянный мониторинг почты, ведь на оформление заказа у вас есть всего 5 часов
- Если вы всё сделали верно, то вас поставят в очередь, точных данных вам не предоставят, а значит вы не будете знать, сколько перед вами людей. Если не уложитесь в отведённые 5 часов, то вас перебрасывают в конец очереди.
Что же, условия крайне суровы, но ведь и награда достойная: возможность купить с большой переплатой новую видеокарту. Схема действительно странная, однако руководство EVGA уверяет, что она работает, и на данный момент является единственным разумным решением.
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