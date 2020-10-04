HUAWEI P40 Pro рекордно подешевел – мощный процессор с ИИ, продвинутая камера 40+50 Мп, NFC и быстрая зарядка 40 Вт в самом лучшем флагмане 2020 года со скидкой от 30 000 рублей
HUAWEI P40 Pro стал первым флагманом компании, который был лишён Google-сервисов. В родном Китае это никак не отразилось на продажах, а вот в Европе покупатели восприняли этот факт с большой насторожённостью. Многим непонятно, как реализована привычная работа, куда сохраняются изображения и видео, что с картами и многими другими привычными опциями. На самом деле всё это есть в данном смартфоне. При чём реализовано оно на достойном уровне, но работает несколько иначе. Кроме того, никто не запрещает использовать кастомную версию сервисов Google, что возвращает вас к привычным алгоритмам.
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Некоторые утверждают, что это в корне неправильно, ведь пользователь не должен ничего настраивать в новом смартфоне, особенно если он был куплен за 65 тысяч рублей. И в чём-то они правы. Если вы не хотите делать лишних движений, то стоит обратить внимание на флагманы от других производителей. Если же вам требуется действительно сверхмощный гаджет, который имеет самую современную систему камер, то это вам может предложить только HUAWEI P40 Pro.
Не секрет, что китайская компания уже давно и целенаправленно повышает цены на свои телефоны. Справедливости ради добавим, что по этому пути идут все китайские производители. Однако HUAWEI начала это делать раньше и у неё получается лучше. P40 Pro пришёл в Россию по цене в 99 тысяч рублей. Новинку восприняли холодно. Спустя месяцы можно констатировать, что цена начала таять. Сегодня в официальном магазине на Aliexpress данную модель можно купить за 62 тысячи рублей, что на 30 000 дешевле, чем он стоил ещё недавно.
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Если вернуться на отечественный рынок, то можно увидеть, что в Ситилинк он в наличии за 65 тысяч. Это дороже, чем на китайской площадке, но с растаможкой всё равно окажется выгоднее. Не говоря о скоростной доставке и гарантии в сервис-центре через дорогу. Давайте кратко рассмотрим сильные стороны флагмана от HUAWEI:
- Дисплей: впечатляющий OLED, размером 6.58 дюймов
- Процессор: мощнейший Kirin 990
- Камера: блок из четырёх камер с двумя основными на 40 и 50 Мп с дополнительным 3D-модулем
- Кроме того: подэкранный сканер отпечатков, быстрая зарядка 40 Вт, NFC, инфракрасный порт и многое другие. Данная модель представлена в варианте 8/256 Гб памяти.
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