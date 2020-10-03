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AMD планирует повысить интерес к видеокартам текущего поколения с помощью подарков

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Новые видеокарты AMD Radeon могут поступить в продажу уже в ноябре. Если воспринимать всерьёз последние утечки, то можно сделать вывод, что красные не только вырвутся вперёд по чистой производительности, но и предложат высокую энергоэффективность. Больше почитать на эту тему можно в нашем материале, мы же пойдём дальше. 

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Когда на место предыдущего поколения приходит новое, более старые видеокарты дешевеют. Многие геймеры с нетерпением ждут подобных скидок, откладывая деньги заранее. Предполагается, что Radeon RX 6900 ХТ окажется не только быстрее GeForce RTX 3080, но и существенно дешевле. Это значит, что Radeon RX 5700 ХТ должна подешеветь, так же, как и младшие версии – RX 5700, RX 5600 ХТ и RX 5500 ХТ. 

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Для поддержания интереса к своим видеокартам, AMD предлагает всем покупателям новые игры. Происходит это в рамках программы «Rise the Game». Как стало известно, красные не только не планируют отказываться от акции, но и решили продлить её до декабря текущего года. Теперь все видеокарты серии Radeon RX 5500 получат бесплатную игру Godfall, а Radeon RX 5600 ХТ и Radeon RX 5700 – World of Warcraft: Shadowlands.

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О том, получат ли видеокарты серии Radeon RX 6000 бесплатные игры, неизвестно. Но то, что AMD приняла решение не выводить текущее поколение из игры, однозначно позитивный шаг, ведь это позволит обеспечить плавный переход к новинкам, без ущерба для тех, кто выберет мене дорогую видеокарту. 

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