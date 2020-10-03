Финальный список из 30 смартфонов Xiaomi, которые получат ОС Android 11 на прошивке MIUI 12 к концу 2020 года – названия и сроки рассылки российской и глобальных версий
В связи с официальными государственными праздниками в Китае, разработка новых прошивок Xiaomi на время приостановлена. Однако это не касается бета-тестов, в рамках которых десятки тысяч фанатов тестируют новые функции на десятках популярных смартфонах по всему миру. Время от времени китайский производитель набирает добровольцев, однако сейчас штат тех, кому нравится эксперименты, полностью укомплектован. Мало того, набраны команды ребят из России, делающих всё возможное, чтобы уже через несколько месяцев как можно большее количество владельцев телефонов получили по воздуху самую новую версию ОС Android 11.
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К сожалению, о новой MIUI 13 практически ничего не известно, а значит Xiaomi сосредоточится именно на двенадцатой версии собственной прошивки – MIUI 12. Возможно, именно из-за этого число аппаратов, которые получат новую операционку столь велико. Посудите сами, на данный момент выпущена или находится на стадии теста стабильная бета на 30 смартфонах, что очень неплохо, ведь каждый из них требует длительно тестирования и отлавливания досадных ошибок и багов.
Полный список перед вами. Некоторые инсайдеры утверждают, что он будет существенно расширен. Другие уверяют, что все актуальные смартфоны учтены. Есть мнение, что это только те телефоны, которые получат новую операционную систему Android 11 на базе финальной MIUI 12 к концу 2020 года. Что до остальных, то ранее были слухи, что данную версию ОС может получить Redmi Note 8 Pro и другие популярные телефоны 2019 года.
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- Теперь о сроках: надпись «Released» соответствует той или иной версии (китайской или глобальной) прошивки и уже доступна для скачивания для тех, кто имеет на руках данный аппарат. Происходит это не по воздуху, а в ручном режиме. Выход официального обновления планируется в ноябре.
- Global recruitment: проводится набор бета-тестеров из числа обычных пользователей. Можно принять участие, если вас отберут администраторы и вы находитесь в регионе, где идёт набор. На стабильную Android 11 по воздуху можно рассчитывать к концу ноября.
- Internal testing означает, что проходит внутреннее тестирование, по итогам которого будет запущен общий тест. Раньше декабря выхода стабилки ждать не стоит.
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