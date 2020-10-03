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В связи с официальными государственными праздниками в Китае, разработка новых прошивок Xiaomi на время приостановлена. Однако это не касается бета-тестов, в рамках которых десятки тысяч фанатов тестируют новые функции на десятках популярных смартфонах по всему миру. Время от времени китайский производитель набирает добровольцев, однако сейчас штат тех, кому нравится эксперименты, полностью укомплектован. Мало того, набраны команды ребят из России, делающих всё возможное, чтобы уже через несколько месяцев как можно большее количество владельцев телефонов получили по воздуху самую новую версию ОС Android 11.

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К сожалению, о новой MIUI 13 практически ничего не известно, а значит Xiaomi сосредоточится именно на двенадцатой версии собственной прошивки – MIUI 12. Возможно, именно из-за этого число аппаратов, которые получат новую операционку столь велико. Посудите сами, на данный момент выпущена или находится на стадии теста стабильная бета на 30 смартфонах, что очень неплохо, ведь каждый из них требует длительно тестирования и отлавливания досадных ошибок и багов.

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Полный список перед вами. Некоторые инсайдеры утверждают, что он будет существенно расширен. Другие уверяют, что все актуальные смартфоны учтены. Есть мнение, что это только те телефоны, которые получат новую операционную систему Android 11 на базе финальной MIUI 12 к концу 2020 года. Что до остальных, то ранее были слухи, что данную версию ОС может получить Redmi Note 8 Pro и другие популярные телефоны 2019 года.

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