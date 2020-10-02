Зафиксировано рекордное снижение стоимости игровых процессоров Intel Core i9-9900K и Core i7-9700K – лучшее предложение с момента начала продаж
Сегодня мы видели невероятный результат нового 12-ядерного процессора Ryzen 9 5900X. После этого у нас не осталось сомнений в правдивости слов руководства AMD, уверявшего, что в этом году нас ждёт прорыв. Особенно показательны сравнения с текущим лидером игрового сегмента – 10-ядерным Core i9-10900К. Новинка обходит его на 10% в однопоточных тестах. На первый взгляд это кажется несерьёзным отрывом, вот только необходимо принять в расчёт сложность одноядерных бенчмарков, где лишние 20 баллов даются путём сложных архитектурных улучшений. Ryzen 9 5900X опережает Core i9-10900К на 60 баллов.
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Судя по всему, эта информация сыграла решающее значение, ведь уже сегодня Amazon скинул цены на процессоры прошлого поколения – Core i9-9900K и Core i7-9700K. Отметим, что они и сейчас актуальны, особенно учитывая, что 10-е поколение почти не прибавило в реальных играх, а значит разрыв между ними минимален, чего не скажешь о цене, которая буквально рухнула.
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10-ядерная модель оценена в 359.99 долларов, а 8-ядерная в 289.99 долларов. Эксперты указывают, что это самая низкая стоимость данных моделей за всю историю. Такого не было никогда, даже на самых крупных распродажах. К сожалению, стоит констатировать, что подобная щедрость не касается российских покупателей, ведь к конечной стоимости прибавляются налоги, растаможка и другие накрутки. Например, в Регарде Core i7-9700K стоит 31 тысячу рублей, что по курсу равно 397 долларов, против 289.99 на Amazon. Core i9-9900K в том же Регарде оценён в 35 тысяч или 461 доллар. Вот такие скидки.
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