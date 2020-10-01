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HUAWEI является одним из производителей, имеющим один из самых больших парков мобильных устройств. Если прибавить к этому списку аппараты бренда Honor, то по этому показателю китайская компания легко опередит лидера рынка – Xiaomi. Пытаясь закрепиться на как можно большем количестве ценовых ниш, HUAWEI активно экспериментирует с начинкой своих телефонов. Устанавливаются различные процессоры, камеры и даже дисплеи, имеющие разрешение меньше 1080р. Таким образом производитель пытается нащупать грань между приемлемой ценой и неплохими техническими характеристиками.

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В результате на свет появляются довольно редкие экземпляры, которые не пользуются популярностью, из-за чего могут получать гигантские скидки перед выводом из продаж. Если у вас на руках такой смартфон, скорее всего он не получит никаких обновлений, поскольку для производителя крайне дорого уделять внимание телефонам, проданным десятками и даже сотнями тысяч единиц.

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В конце весны то и дело появлялся список смартфонов HUAWEI, которые должны обновиться до самой новой прошивки EMUI 10.1. В последнее время стало очевидно, что информация явно не соответствовала действительности и была плодом чьего-то разыгравшегося воображения. Сегодня у нас финальный список телефонов китайского производителя, которые получили последнюю версию обновления.

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Увы, ни P Smart Z, ни P20 Pro, ни многих других телефонов, которые вышли в 2018 и 2019-х годах, там нет. Администраторы официального форума молчат. В отличие от нас с вами они не читают слухов с китайских сайтов, которые разослали местные блогеры, а значит даже не знали, что пользователи ждали прошивку EMUI 10.1 на эти и другие телефоны. Как видите, в левой части прошивка EMUI 10, в правой – EMUI 10.1. Сравните масштаб и поймёте, сколько достойных и довольно новых телефонов прекратили жизненный цикл спустя полтора года после начала продаж.

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Кстати, EMUI 10.1 получил 31 смартфон. Если вам будет легче, мы предлагаем почитать наш материал о EMUI 11, где рассказывается о новых успехах HUAWEI по выходу новой прошивки. Инсайдеры указывают, что несколько смартфонов могут находиться в состоянии бетатеста, но это неточно. Кроме того, некоторые аппараты пока получили только китайскую версию, а значит нужно немного подождать.