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HUAWEI выпустила официальную стабильную EMUI 11 на Android 11 на 23 актуальных смартфона 2019-2020-х годов – список и сроки рассылки обновления

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Многие производители смартфонов уже приступили к тестированию новой операционной системы Android 11 на своих телефонах. Одним из первых в гонку включилась Xiaomi, разместившая список из 24 аппаратов, которые получат официальную MIUI 12 в ближайшие месяцы. Не отставать от китайского конкурента решила и HUAWEI, сообщившая о том, что активно тестирует новую EMUI 11 на недавно анонсированной Android 11. 

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На данный момент в портфолио HUAWEI 23 телефона, которые или уже получили, или находятся на стадии бета теста стабильной прошивки EMUI 11 на Android 11. Если внимательно изучить список, то можно увидеть, что там по больше части флагманы 2019 и 2020-х годов. Места для середнячков и тем более недорогих смартфонов не нашлось. Отметим, что ранее инсайдеры уже выпускала перечень совместимых с новой прошивкой от HUAWEI устройств. Их более 50, но список неофициальный, а значит производитель может в любой момент отказать одному их телефонов.

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Что до сроков, то смартфоны, получившие стабильную бета-версию, уже могут её скачать через официальные форумы компании. Они же получат обновление по воздуху в первых рядах. Предположительно это случится не ранее ноября, поскольку нужно выловить все ошибки. Гаджеты, находящиеся на бета-тесте, получат прошивку несколько позднее. Здесь всё будет зависеть от активности участников, а также ошибок в первых публичных версиях. В любом случае к концу года все 23 телефона могут рассчитывать на обновление. 

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