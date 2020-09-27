Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На рынке существуют десятки компаний, производящих мобильные телефоны. Совсем немногие способны продавать свои устройства миллионными тиражами. Для этого гаджеты должны быть не только недорогими, но и совмещать отличную комплектацию с любопытными фишками, которые и отличают одного производителя от другого. OnePlus изначально зарекомендовала себя как «убийцу» флагманов. В какой-то момент руководство решило перестать «убивать», присоединившись к числу флагманов.

реклама

В итоге цена последней модели OnePlus 8 Pro доходит до 1 000 долларов, что неприятно удивило поклонников компании. Но это уже детали, ведь каждый самостоятельно делает выбор. А если OnePlus до сих пор продаются, значит они кому-то интересны. Судя по всему, вскоре ценность бренда повысится ещё больше, ведь генеральный директор компании Пит Лау заявил, что было принято решение значительно расширить срок поддержки всех смартфонов. По словам Пита, по этому показателю OnePlus хочет выйти в лидеры среди всех, кто выпускает телефоны на базе ОС Android.

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Первым смартфоном, с которого стартует новая стратегия компании, станет новый флагман OnePlus 8T. Согласно сведениям инсайдеров, он получит самый лучший дисплей на рынке – 120 Гц, сверхбыструю зарядку 65 Вт и ёмкий аккумулятор. Но главное, начиная с данного аппарата, срок официальной поддержки с выходом новых прошивок будет не менее трёх лет.

реклама

В этом отношении стоит привести в пример HUAWEI, которая отказалась обновлять смартфоны 2019 года, а также флагманы 2018 года. Это явно не пойдёт на пользу компании, но таким образом удастся сэкономить немалые средства. Судя по всему, OnePlus может себе это позволить, ведь портфолио компании в разы меньше, чем у других популярных компаний.