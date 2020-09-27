OnePlus значительно увеличит срок официальной поддержки смартфонов – глава компании пообещал лучшие условия на рынке
На рынке существуют десятки компаний, производящих мобильные телефоны. Совсем немногие способны продавать свои устройства миллионными тиражами. Для этого гаджеты должны быть не только недорогими, но и совмещать отличную комплектацию с любопытными фишками, которые и отличают одного производителя от другого. OnePlus изначально зарекомендовала себя как «убийцу» флагманов. В какой-то момент руководство решило перестать «убивать», присоединившись к числу флагманов.
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В итоге цена последней модели OnePlus 8 Pro доходит до 1 000 долларов, что неприятно удивило поклонников компании. Но это уже детали, ведь каждый самостоятельно делает выбор. А если OnePlus до сих пор продаются, значит они кому-то интересны. Судя по всему, вскоре ценность бренда повысится ещё больше, ведь генеральный директор компании Пит Лау заявил, что было принято решение значительно расширить срок поддержки всех смартфонов. По словам Пита, по этому показателю OnePlus хочет выйти в лидеры среди всех, кто выпускает телефоны на базе ОС Android.
Первым смартфоном, с которого стартует новая стратегия компании, станет новый флагман OnePlus 8T. Согласно сведениям инсайдеров, он получит самый лучший дисплей на рынке – 120 Гц, сверхбыструю зарядку 65 Вт и ёмкий аккумулятор. Но главное, начиная с данного аппарата, срок официальной поддержки с выходом новых прошивок будет не менее трёх лет.
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В этом отношении стоит привести в пример HUAWEI, которая отказалась обновлять смартфоны 2019 года, а также флагманы 2018 года. Это явно не пойдёт на пользу компании, но таким образом удастся сэкономить немалые средства. Судя по всему, OnePlus может себе это позволить, ведь портфолио компании в разы меньше, чем у других популярных компаний.
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