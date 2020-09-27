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Если взглянуть на общую статистику продаж, то можно увидеть, что большую часть продаж в количественном выражении обеспечивают недорогие телефоны. Согласно последним аналитическим прогнозам компании International Data Corporation выяснились любопытные подробности. Так, в большинстве стран мира на аппараты стоимостью меньше 400 долларов в 2020 году приходилось 85% продаж. При этом большую часть из них составляют устройства от 100 до 200 долларов.

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Это значит, что тех, кто покупает флагманы типа HUAWEI P30 Pro гораздо меньше выбирающих бюджетный P30 Lite. Это же касается и других линеек. Судя по всему, HUAWEI не сильно волнует статистика, поскольку сегодня стало известно о том, что целый ряд телефонов 2018-2019-х годов не получит прошивку EMUI 10.1. Вместо этого китайская компания пообещала выпускать обновления безопасности, что позволит поддерживать смартфоны в актуальном виде какое-то время, но мы прекрасно понимаем, что это не заменит полноценных прошивок на новой версии Android.

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Громче всех возмущены владельцы P30 Lite, поскольку телефон вышел не так давно. Мало того, он принадлежит к линейке P30, которая в полном составе обновилась до EMUI 10.1 и точно получит следующую версию EMUI 11. Одновременно стало известно об окончательном решении отказаться от выпуска прошивок не только для бюджетного P20 Lite, но и для флагманов P20 и P20 Pro. Ещё один удар пришёлся по Y9, который за полгода продаж был реализован в количестве 10 миллионов единиц.

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Под удар попали почти все недорогие смартфоны 2019 года и даже флагманы 2018 года. Что странно, многие из них вышли не более, чем полтора года назад, а значит их жизненный цикл даже не достиг двух лет. Ясно, что пользователям не понравится подобная практика. Особенно она может быть опасна для китайского производителя сейчас, когда ему приходится выживать под гнётом жёстких санкций.