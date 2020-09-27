HUAWEI завершила жизненный цикл для недорогих смартфонов 2019 года и флагманов 2018 года – список телефонов, которые не получат новую прошивку EMUI 10.1
Если взглянуть на общую статистику продаж, то можно увидеть, что большую часть продаж в количественном выражении обеспечивают недорогие телефоны. Согласно последним аналитическим прогнозам компании International Data Corporation выяснились любопытные подробности. Так, в большинстве стран мира на аппараты стоимостью меньше 400 долларов в 2020 году приходилось 85% продаж. При этом большую часть из них составляют устройства от 100 до 200 долларов.
реклама
Это значит, что тех, кто покупает флагманы типа HUAWEI P30 Pro гораздо меньше выбирающих бюджетный P30 Lite. Это же касается и других линеек. Судя по всему, HUAWEI не сильно волнует статистика, поскольку сегодня стало известно о том, что целый ряд телефонов 2018-2019-х годов не получит прошивку EMUI 10.1. Вместо этого китайская компания пообещала выпускать обновления безопасности, что позволит поддерживать смартфоны в актуальном виде какое-то время, но мы прекрасно понимаем, что это не заменит полноценных прошивок на новой версии Android.
Громче всех возмущены владельцы P30 Lite, поскольку телефон вышел не так давно. Мало того, он принадлежит к линейке P30, которая в полном составе обновилась до EMUI 10.1 и точно получит следующую версию EMUI 11. Одновременно стало известно об окончательном решении отказаться от выпуска прошивок не только для бюджетного P20 Lite, но и для флагманов P20 и P20 Pro. Ещё один удар пришёлся по Y9, который за полгода продаж был реализован в количестве 10 миллионов единиц.
реклама
Под удар попали почти все недорогие смартфоны 2019 года и даже флагманы 2018 года. Что странно, многие из них вышли не более, чем полтора года назад, а значит их жизненный цикл даже не достиг двух лет. Ясно, что пользователям не понравится подобная практика. Особенно она может быть опасна для китайского производителя сейчас, когда ему приходится выживать под гнётом жёстких санкций.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила