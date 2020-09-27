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Уже в октябре в продажу поступит новый смартфон HUAWEI Mate 40 Pro. Теоретически он должен был стать лидером рынка, как это уже случалось несколько лет подряд, однако проблемы с поставками комплектующих вынудили китайскую компанию не только перенести его анонс на месяц, но и в значительной степени сократить количество выпущенных аппаратов. Точных данных о том, сколько будет собрано новых флагманов, нет, но суть в том, что он может оказаться дорогим и вообще не дойти до нас, разлетевшись в Китае на волне патриотизма.

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В этой ситуации лучшим выбором становится HUAWEI Mate 30 Pro. Даже если сравнивать его с самыми продвинутыми телефонами 2020 года других конкурентов, то он не только не уступает, но и может дать многим из них фору. Вспомните хотя бы один флагман, в котором есть две основные камеры на 40 Мп, а HUAWEI Mate 30 Pro не только вооружён таким набором, но и прекрасно умеет ими пользоваться. Не подкачал и процессор Kirin 990, работающий наравне с самым мощным Snapdragon 865. Мало того, по многим параметрам он уходит далеко вперёд, предлагая познакомиться с новыми технологическими изысками уже вчера.

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На момент начала продаж Mate 30 Pro не мог похвастать низкой ценой. HUAWEI приняла решение конкурировать с корейскими и американскими флагманами не только технологической мощью, но и войти в их ценовую нишу. К примеру, совсем недавно данный аппарат стоил 85 тысяч рублей и был доступен только небольшому количеству пользователей. Сейчас же его официальная стоимость на Aliexpress упала на 30 000 рублей, что позволяет надеяться на популярность данного гаджета.

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На нашем рынке его прямым конкурентом является Honor 30 Pro+. Он также обладает памятью 8/256 Гб, идентичным процессором и OLED-дисплеем, размером 6.57 дюймов. К примеру, в Регарде данная модель стоит 57 460 рублей, что вполне неплохо, учитывая флагманские характеристики. Что до оригинального Mate 30 Pro, то его сильными сторонами также является быстрая зарядка на 40 Вт с беспроводной функцией на 27 Вт и ёмкий аккумулятор на 4500 мАч. Кроме того, он имеет так называемый экран-водопад, что придаёт ему уникальность, поскольку даже на конец 2020 года подобных телефонов крайне мало.