Xiaomi официально снизила стоимость Redmi Note 9 Pro на 6 500 рублей – игровой процессор, 64 Мп камера, быстрая зарядка 30 Вт и NFC по самой низкой цене этой осени
В последнее время фиксируется заметное снижение цен на популярные смартфоны Xiaomi. Так, совсем недавно стартовали скидки на один из самых продаваемых аппаратов этого лета – Redmi Note 8 Pro. Данная модель отличается игровым процессором, 64 Мп камерой, которая по качеству съёмки может поспорить с флагманами 2019 года, отличным дисплеем, ёмким аккумулятором и многими другими достоинствами. А главное, стоимость её продолжает снижаться.
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Инсайдеры указывают, что это происходит в результате скорого анонса десятого поколения в линейке Redmi Note. Сообщается, что Redmi Note 10 Pro получит сверхмощный процессор Snapdragon 750G, гарантирующий ему поддержку сетей пятого поколения, а также скоростную зарядку и большую батарею. Вполне возможно, что именно с этим связан тот факт, что совсем недавно Xiaomi официально снизила цену на свой телефон Redmi Note 9 Pro. Скидка не такая большая, как нам бы хотелось и составляет всего 6 500 рублей, но здесь важно понимать, что речь идёт о недорогом устройстве, а не о флагмане, ценой в 70 тысяч.
Окончательная стоимость в официальном магазине Xiaomi на Aliexpress составляет около 20 000 рублей. Что любопытно, это всего немногим меньше, чем цена данной модели на Регард. В пользу последнего выступают официальная гарантия в России и быстрая доставка. Кроме того, если вдруг товар окажется бракованным, или вас что-то не устроит, вернуть его будет гораздо проще, чем в случае отсылки в Китай. Давайте коротко перечислим сильные стороны популярного Redmi Note 9 Pro:
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- Дисплей: большой экран размером 6.67 дюймов, созданный на основе IPS
- Процессор: скоростной Snapdragon 720G, позволяющий с лёгкостью запускать любые игры, не задумываясь о проблемах с производительностью
- Память: перед нами максимальная модель 6/128 Гб, что автоматически снимает все вопросы о нехватки оперативной и физической памяти
- Аккумулятор: 5020 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт
- Камера: модуль из четырёх объективов с главным на 64 Мп
- Также в телефоне есть популярный интерфейс NFC и масса беспроводных технологий.
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