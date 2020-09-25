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Несколько дней назад в сети появились подробности о новом смартфоне Redmi Note 10 Pro. Сообщается, что он получит мощный процессор Snapdragon 750G, который будет наравне с флагманами 2019 года. Мало того, у него появится аккумулятор на 4820 мАч со сверхбыстрой зарядкой на 30 Вт. Выход его запланирован на эту осень, а это значит, что Xiaomi не допустит ситуацию, когда на рынке находится сразу три поколения телефонов.

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Сообщений от ритейлеров на этот счёт нет. Если посмотреть на крупные площадки, то многие из них указывают, что остаток на 25 сентября составляет несколько тысяч штук. Точно такая же ситуация и у российских продавцов, которые основательно запаслись восьмой серией. Между тем, судить о скором уходе модели Redmi Note 8 Pro с рынка можно по её резкому удешевлению.

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Так, на Aliexpress она продаётся со скидкой 10 000 рублей, что стало приятным сюрпризом для покупателей, поскольку Redmi Note 8 Pro не уступает девятой серии по мощности и начинке. Конечная цена за версию 6/64 составляет 16 тысяч рублей. Точно такая же ситуация наблюдается в России. Если заглянуть в Ситилинк, то можно увидеть, что после последнего ценопада телефон подешевел на 6 тысяч рублей, также опустившись до 16 тысяч рублей.

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Сильными сторонами Redmi Note 8 Pro является мощный процессор Helio G90T, продвинутая камера на 64 Мп, аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, NFC и самые современные беспроводные интерфейсы, а также большой 6.5-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS.