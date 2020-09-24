59 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 от 24 сентября – полный список и ссылки на закачку
С 30 сентября Xiaomi полностью останавливает выпуск прошивок на базе MIUI 12. Каникулы у программистов продлятся до 12 октября и будут связаны с национальными праздниками в Китае. Мы уже приводили мнение инсайдеров, уверенных, что это окажет негативное влияние на выход обновлений на все ближайшие месяцы, основательно подпортив и без того хромающий график китайской компании.
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В этот самый момент на популярном сайте Xda-developers появилась любопытная статья, в которой содержатся ссылки на 59 уже полностью стабильных прошивок на базе MIUI 12 для смартфонов Xiaomi. Информация застала многих врасплох, ведь ранее указывалось, что обновились не более 40 телефонов. Как оказалось, последние данные справедливы на 100% и полностью отражают ситуацию с выпуском обновлений для тех или иных аппаратов китайской компанией.
Всё дело в клонах. Из 59 смартфона, только 45 полностью уникальны, остальные 14 являются копиями, созданными для других стран. Например, это могут быть индийские версии, или европейские. Одним из ярких представителей подобной маркетинговой политики можно назвать Mi 9T, известный в Китае под именем Redmi K20. В любом случае среди наших читателей могут быть те, кто купил один из подобных телефонов на Aliexpress.
|
Mi Mix 3 5G
|
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Mi 9T
|
Mi 8 Lite
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Redmi 9C
|
Ми 8
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Mi 9 Lite
|
Redmi 9C
|
Mi 8 Pro
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Mi CC9
|
Redmi 9C NFC
|
Mi 9 SE
|
Mi Mix 2S
|
Redmi 10X
|
Mi Note 3
|
Redmi K20 Pro
|
Redmi Note 8 Pro
|
Redmi 9
|
Mi 9T Pro
|
POCO F1
|
Redmi Note 7
|
Redmi 6 Pro
|
Redmi 10X Pro
|
Redmi Note 7S
|
Mi 8 SE
|
Mi 10 Ultra
|
Redmi K30 Pro
|
POCO X3
|
Redmi 9 India
|
POCO F2 Pro
|
Mi Note 10 Lite
|
Ми 9
|
Redmi Note 9
|
Mi Note 10
|
Redmi K30 Ultra
|
Redmi 10X 4G
|
Mi CC9 Pro
|
Mi Mix 2
|
Mi 10 Lite 5G
|
Ми 10
|
Mi 10 Pro
|
Mi Max 3
|
Mi 8 Explorer Edition
|
Mi 9 Pro 5G
|
Mi Mix 3
|
Mi 10 Youth Edition
|
Redmi Note 9S
|
Redmi K30 4G
|
Mi Note 10 Lite Zoom
|
Redmi Note 9 Pro
|
POCO X2
|
Mi CC9 Meitu Edition
|
Redmi 9A
|
Redmi K30 5G
|
Redmi Note 7 Pro
|
Redmi K20
|
Redmi K30i 5G
|
Redmi S2
|
Redmi Y2
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Ссылки на закачку находятся по ссылке, в данном материале мы их не прилагаем, поскольку там каждый может выбрать ту, что больше соответствует его аппарату. Например, для купленных на китайских площадках больше подойдёт глобальная версия, для привезённых их Китая – версия китайская, а для тех, что вы приобрели в странах Восточной и Западной Европы – европейская. Само собой, там есть и русские версии, но их пока слишком мало. Ссылка на закачку.
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