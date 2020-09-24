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С 30 сентября Xiaomi полностью останавливает выпуск прошивок на базе MIUI 12. Каникулы у программистов продлятся до 12 октября и будут связаны с национальными праздниками в Китае. Мы уже приводили мнение инсайдеров, уверенных, что это окажет негативное влияние на выход обновлений на все ближайшие месяцы, основательно подпортив и без того хромающий график китайской компании.

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В этот самый момент на популярном сайте Xda-developers появилась любопытная статья, в которой содержатся ссылки на 59 уже полностью стабильных прошивок на базе MIUI 12 для смартфонов Xiaomi. Информация застала многих врасплох, ведь ранее указывалось, что обновились не более 40 телефонов. Как оказалось, последние данные справедливы на 100% и полностью отражают ситуацию с выпуском обновлений для тех или иных аппаратов китайской компанией.

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Всё дело в клонах. Из 59 смартфона, только 45 полностью уникальны, остальные 14 являются копиями, созданными для других стран. Например, это могут быть индийские версии, или европейские. Одним из ярких представителей подобной маркетинговой политики можно назвать Mi 9T, известный в Китае под именем Redmi K20. В любом случае среди наших читателей могут быть те, кто купил один из подобных телефонов на Aliexpress.

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Ссылки на закачку находятся по ссылке, в данном материале мы их не прилагаем, поскольку там каждый может выбрать ту, что больше соответствует его аппарату. Например, для купленных на китайских площадках больше подойдёт глобальная версия, для привезённых их Китая – версия китайская, а для тех, что вы приобрели в странах Восточной и Западной Европы – европейская. Само собой, там есть и русские версии, но их пока слишком мало. Ссылка на закачку.