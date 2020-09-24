Энтузиаст превратил сгоревшую PlayStation 3 в необычную консоль Big Ryzen с RGB-подсветкой – возвращение в строй старой игровой приставки
В этом году в продажу поступит новое поколение игровых приставок от Sony и Microsoft. На данный момент нам уже известны цены и характеристики Xbox Series X и PlayStation 5, что позволяет каждому выбрать модель по вкусу. Это не значит, что старое поколение уходит в закат. Несколько лет они будут актуальны, получая все современные игры, и только потом начнут медленно выводиться с рынка. Совсем иначе ситуация обстоит со старушкой PlayStation 3. Она может порадовать вас исключительно ретрогеймингом, позволяя вернуться к ушедшим эксклюзивам.
реклама
Судя по всему, моддер по имени Джоуи Джонс питает к своей PlayStation 3 тёплые чувства, ведь даже после того как она окончательно сгорела, он не решился с ней расстаться. Вместо этого он вернул её в строй крайне необычным способом. Кому-то подобный подход может показаться слишком жёстким, ведь гораздо эффективнее было заманить несколько вышедших из строя деталей, но Джоуи решил именно так, назвав своё творение Big Ryzen.
реклама
Изучить весь процесс и сделать нечто подобное можно самостоятельно, если у вас, как и у Джоуи, где-то завалялась палёная «плойка». Отметим, что считаем выбор комплектующих значительно слабее, чем можно было бы использовать. Однако, автор использовал именно такую сборку. Она представлена ниже в таблице.
реклама
Кстати, если вы спросите, зачем всё это были, то мы готовы дать ответ за Джоуи. В последнее время всё активнее развивается популярный эмулятор RPCS3. Он позволяет запускать такие невероятные эксклюзивы, как God of War 3 и Killzone 3, а также сотни других легендарных игр для PlayStation 3. Кстати, для его эффективной работы будет достаточно даже такой сборки, ну а красивые огоньки от RGB-подсветки согреют вас длинными осенними вечерами.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила