Эксклюзивы PlayStation 3 на ПК стали доступны в 60 fps@2K – God of War 3 и Killzone 3 полностью стабильны на эмуляторе RPCS3
Последние полгода курсировали слухи, согласно которым новая PlayStation 5 будет обладать обратной совместимостью со всеми поколениями уже выпущенных консолей Sony. В настоящее время подтвердить или опровергнуть данное утверждение нет никакой возможности, однако совсем недавно несколько инсайдеров заявили, что доступ будет предоставлен только к играм с PlayStation 4. Это значит, что сотни культовых проектов PlayStation 3 окажутся позабыты и могут вернуться только как ремастеры или перезапуск тех или иных серий.
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Выход из положения может быть только один: покупка старой игровой приставки. На самом деле это всего лишь очевидный выход, ведь есть и более просто решение, а главное – не требующий от вас огромных растрат на консоль и сами игры. Мало того, вам не нужно освобождать место под кучу дисков, которые постоянно где-то валяются. Итак, вам потребуется всего лишь установить последнюю версию эмулятора RPCS3.
В последнее время он активно развивается благодаря усилиям международного сообщества. Очередным прорывом стал запуск сразу двух эксклюзивов Sony: God of War 3 и Killzone 3. Разработчики утверждают, что им удалось сделать почти невозможное. Так, вместо стандартных 720р, в которых были созданы все игры на PlayStation 3, оба проекта теперь работают в разрешении 2К без подвисаний и вылетов. Полная стабильность обеспечена посредством выключения сглаживания, которое оказывало разрушающее воздействие на производительность.
Вместе со стабильностью и повышением разрешения можно увидеть, что картинка стала выглядеть приятнее. Для получения необходимого эффекта нужна самая последняя версия эмулятора, которую можно скачать по ссылке. Кроме того, необходимо убедиться, что у вас на руках образ с финальной версией всех игр, поскольку, по словам разработчиков, это крайне важно для стабильной работы всей системы.
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