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Ещё совсем недавно самой мощной видеокартой на рынке была GeForce RTX 2080 Ti. Она стоила полторы тысячи долларов и казалась многим такой далёкой и недоступной. Ещё бы, откуда у обычного геймера 100 000 на развлечения, ведь кроме видеокарты нужно и процессор, и память, и блок питания. В тех случаях, когда мощи RTX 2080 Ti не хватало, эксперты просто пожимали плечами. Мол, если вас не устраивает производительность флагмана, купите TITAN RTX, он стоит всего 2 500 долларов, но уж его то точно хватит всем. Подобный поступок выглядел откровенным безумием, а значит самая быстрая видеокарта на рынке так и оставалась недоступна большей части геймеров.

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На прошлой неделе вышло новое поколение NVIDIA на 8-нм архитектуре Ampere. Все наперебой бросились сравнивать RTX 3080 с текущим флагманом, радостно потирая в ладоши, ведь кроме снижения цены на 500 долларов мы получили ещё и 40% прирост производительности. По странной случайности почти никто не вспомнил о владельцах TITAN RTX, которые купили его за несколько тысяч долларов, надеясь ещё долго быть в авангарде игрового мира. Что же, лидеры меняются. Но насколько новая RTX 3080 быстрее элитарного TITAN RTX? Давайте узнаем.

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Тестирование было произведено ребятами с Ютуб-канала Benchmark, за что им большое спасибо. В качестве процессора использовался 8-ядерный Intel Core i7-10700K. Разрешение дисплея было зафиксировано в режиме 4К, настройки графики выкручены до максимума. Ниже диаграмма, которая позволит составить впечатление о новом флагмане.

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Если говорить о средних показателях, то разрыв между видеокартой за 700 долларов и монстром за 2 500 просто огромен. Вот только он в пользу мене дорогой модели. Что любопытно, если изучить цены на TITAN RTX, то окажется, что видеокарта так и продаётся по своей прежней стоимости. Видимо продавцы рассчитывают на тех, кто не разбирается в видеокартах, но просто покупает самую дорогую из тех, что есть в продаже. Всю это картину портит отсутствие GeForce RTX 3080 на полках, но это временное явление, нужно подождать всего пару недель.