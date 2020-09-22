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Многострадальные смартфоны Redmi Note восьмой и девятой серии до сих пор сидят без обновлений. На самом деле два телефона уже получили стабильную MIUI 12. Это: Redmi Note 9 и Redmi Note 8 Pro. А вот остальные остались за бортом. Можно смело добавить, что где-то рядом с ними плавает и седьмая серия, которая также осталась без прошивки. Судя по всему, скоро этому безобразию придёт конец.

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После выходных появилось много интересных новостей. Первое: многострадальный Redmi Note 9S получил стабильное обновление в Индии. Там же вышла последняя версия и для Redmi Note 9 Pro. Что любопытно, это состоялось раньше, чем в Китае. Инсайдеры полагают, что уже на следующей неделе стартует рассылка в Европе, а в начале октября в России. Более точных дат никогда не приводят, поскольку в ходе тестирования всегда могут найти неприятные ошибки, оттягивающие запуск рассылки на недели.

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В режиме открытого бета-теста находится прошивка для Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7. Готова китайская и индийская версии. Сроки такие же, как для девятой серии. С тем же условием, что всё пойдёт согласно плану. К сожалению, в последнее время подобные задержки не редкость, а значит стоит ожидать выхода европейских модификаций не раньше середины октября.

Последним в списке новинок значится Redmi Note 8, который также получил китайскую стабильную бету. В этом случае всё находится на начальных стадиях. Мало того, никто даже не говорит о скором выходе прошивки для Redmi Note 8T. Это значит, что раньше второй половины октября ждать российскую версию не стоит.