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Уже несколько дней ведущие эксперты и обычные энтузиасты буквально под микроскопом изучают новую видеокарту GeForce RTX 3080. Из-за проблем с дефицитом далеко не все получили возможность покопаться в технических характеристиках новинки. А вот те, кому повезло больше других иногда выдают очень любопытную информацию, которая не стала неожиданностью, но и назвать её позитивной трудно. Так, сегодня появились сведения о разгонном потенциале GeForce RTX 3080, а именно о том, почему карта напрочь отказывается разгоняться в руках неподготовленных энтузиастов.

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Уже известно, что тактовая частота графического процессора вообще отказывается увеличиваться. Одновременно с этим была неясна ситуация с новым алгоритмом разгона памяти, который выглядит спорно, хотя и может спасти тысячи видеокарт о безграмотных оверклокеров. Как стало известно, всё это не имеет никакого значения, ведь проблема кроется гораздо глубже, ставя крест на разгоне GeForce RTX 3080.

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Вся память GDDR6X для новых видеокарт произведена Micron. При этом, нам известно, что компания заявляла о сверхбыстрых ячейках, способных работать со скоростью 21 Гбит/с. Эти данные внушали сдержанный оптимизм, ведь RTX 3080 получила память на 19 Гбит/, а значит должна была отлично разгоняться. Как сообщает Tomshardware, главная проблема, с которой столкнуться оверклокеры – это слишком высокая температура. Дело в том, что при температуре выше 120 градусов память начнёт приходить в негодность. А вот рабочая температура составляет около 100 градусов.

В пример приводится эксперимент, при котором без какого-либо разгона в игре Ведьмак 3 в разрешении 4К температура поднялась до 104 градусов. Особенно плохо, что микросхема греется изнутри гораздо сильнее, чем снаружи. Это значит, что даже имея водяную систему охлаждения, память будет греться больше, чем обычная GDDR6. Эксперты полагают, что для разгона вам потребуется блок питания с большим запасом и уверенность, что ваша система охлаждения справится с непростым характером памяти GDDR6X, но и это ничего не гарантирует.