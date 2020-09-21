Для The Witcher 3 вышла финальная версия глобальной графической модификации – тысячи новых текстур, улучшенная графика и неповторимый стиль легендарного Ведьмака
Сегодня мы предлагали нашим читателям ознакомиться с обновлённым Crysis Remastered. Игра 2007 года выглядит впечатляюще, но всё равно недотягивает до новых проектов последних лет. Особенно удручает то, что команда разработчиков предпочла остановиться на визуальном стиле, напрочь забыв о текстурах. Говоря о подобном упущении, мы упомянули энтузиастов, создающих глобальные модификации для культовых игр прошлых лет. Так случилось, что именно сегодня вышел такой мод для нашего любимого Ведьмака. Давайте с ним познакомимся.
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Итак, речь идёт об HD Reworked Project 12.0 Ultimate, выход которого был известен заранее. Это финальная модификация. Сам автор ранее указывал, что очень устал. Он не планировал, что хобби превратится в обязательную ежедневную работу. Как бы там ни было, всё окончилось, и автор может спокойно поспасть, а мы с вами насладиться невероятным качеством текстур и графики.
В отличие от ребят, занимающихся доведением до ума Crysis Remastered, энтузиаст тщательно переработал графику, в ручном режиме обрабатывал текстуры, уделяя внимание каждому камешку и тысячам других объектов. Иногда ему приходилось рисовать с нуля, ведь оригинал был изначально в ужасном качестве.
Почитать больше о новой модификации можно здесь. Там же доступна ссылка на закачку. Отметим, что уже протестировали данный мод. Судя по всему, на слабых компьютерах могут появиться просадки производительности. Однако, это стоит того, ведь обновлённый Ведьмак 3 не уступает самым продвинутым проектам 2020 года в графическом плане, обходя их по глубине сюжета и харизматичности персонажей.
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