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Одновременно со стартом продаж видеокарты GeForce RTX 3080, в сети появилась информация о возможных характеристиках Big Navi, которая должна стать самой быстрой моделью в новой линейке от AMD. Инсайдеры уверяют, что под именем Big Navi скрывается целый ряд видеокарт, главной особенностью которых станет высокая тактовая частота графического чипа, что может позволить новому поколения не только сравняться с NVIDIA Ampere, но и обойти их.

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Так, сегодня у нас есть очередная утечка, согласно которой линейка будет основана на двух GPU – Navi 21 и Navi 22. Первая карта получит 16 Гб памяти, вторая – 12 Гб видеопамяти производства Samsung. Между ними будут сложные архитектурные различия, о которых пока известно мало. Также сообщается о 256-битной шине памяти для старшей и 192-битной для младшей модели. Эксперты полагают, что Navi 21 – это и есть Radeon RX 6900 XT, а вот Navi 22 может оказаться как RX 6800 XT, так и RX 6700 XT.

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Есть мнение, что в будущем могут быть выпущены варианты с 512-битной шиной, но в настоящее время доступна информация только об указанных выше моделях. Окончательных спецификаций пока нет, а вот политика ценообразования выглядит очень интересно. Так, стоимость старшей будет находиться в районе 500 долларов, что станет огромным сюрпризом для геймеров. Говорить о производительности пока рано, поскольку все слухи на этот счёт основаны на математических расчётах и предположениях.