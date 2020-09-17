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28 октября AMD проведёт большую презентацию, в рамках которой расскажет о новой графической архитектуре RDNA 2 и покажет флагманские видеокарты серии Radeon RX 6000. Ждать официальных заявлений ещё долго. Слишком долго, а значит нужно что-то предпринимать, дабы повысить собственные познания на тему их предполагаемой производительности. Может быть достоверных данных мы пока и не увидим, но инсайдеры не дремлют, добывая для нас крайне любопытную информацию.

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К инсайдерам подключаются эксперты всех мастей, которые анализируют утечки, выдвигая предположения. Сегодня мы рассмотрим одну из первых больших утечек о готовящемся флагмане Radeon RX 6900 XT, известном в народе под именем Big Navi. Особо любопытные уже могли видеть изображение видеокарты в других новостях, но более конкретных данных там не было.

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Как известно, сверхбыстрая память GDDR6X станет эксклюзивом поколения GeForce RTX 3000. Увы, но Micron разрабатывала его в тесном сотрудничестве с NVIDIA, что не позволит ей поделиться с красными своей продукцией. Это значит, что новое поколение видеокарт от AMD сможет претендовать только на обычную память GDDR6. Вполне возможно, AMD знала об этой проблеме ещё на этапе проектирования архитектуры RDNA 2. Инженерам поставили задачу: обойти конкурента, без использования продвинутой памяти.

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Похоже, шанс есть. Вместо скоростной памяти красные будут давить сверхвысокими тактовыми частотами памяти. Известно, что эталонная GeForce RTX 3080 работает на тактовых частотах до 1.71 ГГц в режиме буста. Есть модели и быстрее, но они значительно дороже. Как стало известно, Radeon RX 6900 XT может с лёгкостью покорить 2.2 ГГц. Известно, что новые видеокарты NVIDIA ужасно плохо разгоняются. Собственно – всего 1% ядро процессора. А здесь у нас будет неимоверный прирост производительности. Эксперты полагают, что это вполне реально, ведь именно на таких частотах работает PlayStation 5. Кстати, в пользу AMD говорит 7-нм техпроцесс TSMC, в то время как на счету NVIDIA спорный 8-нм от Samsung.



